Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% в 2026 году. За документ 21 октября проголосовали 262 народных депутата. Об этом сообщили председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и народный депутат Ярослав Железняк .

Подробности

Это уже третье решение парламента, которое раньше обещали сделать временным и всего на один год, написал Железняк. «Ожидается, что в 2026 году бюджет получит дополнительно 15–23 млрд грн, а в 2027 году – около 5 млрд грн», – отметил он. Законопроект также предусматривает взыскание налога по ставке 50% ежеквартально в течение 2026 года и в первом квартале 2027-го.

Гетманцев объяснил, что облагаемые налогом доходы банков исходят не от классической банковской деятельности, а от безрисковых операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитными сертификатами.

«Если государство создает условия для получения банками сверхприбылей, оно имеет право направлять часть этих средств на нужды армии, обеспечивающей защиту, в том числе и банков, – считает он. – Практика предыдущих двух лет показала эффективность этого решения: в 2024-м бюджет получил дополнительно 53 млрд грн».

Гетманцев также добавил, что законопроект предусматривает:

временное повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году;

запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения за счет убытков прошлых периодов.

«Речь идет о банках, которые во время войны получили рекордные прибыли благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и политике поддержки финансовой стабильности», – добавляет глава финкомитета.

Контекст

15 октября финансовый комитет ВР одобрил законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков до 50% в 2026 году. Подобная ставка уже действовала в 2023 и 2024 годах, потому это решение не новое.

Основная причина повышения налога – значительные доходы банков во время полномасштабной войны, полученные преимущественно от операций с государственными активами, такими как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитные сертификаты Национального банка Украины.

Еще одна цель законопроекта – дополнительные источники финансирования госбюджета. Повышение налога может принести в госбюджет до 30 млрд грн, оценивал Гетманцев. Однако в Национальном банке не разделяют этот оптимизм, считая, что поступления будут меньше. Глава НБУ Андрей Пышный отметил: «Непропорциональная налоговая нагрузка может привести к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов экономики».

В 2023-м НБУ поддерживал повышение налога, однако в 2024-м выступил против, аргументируя это постепенным возвратом банковского сектора к нормальному функционированию. «Сейчас считаем эту инициативу опасной», – добавил Пышный. Подробнее о потенциальных поступлениях в бюджет и возможных последствиях этого решения читайте в материале Forbes.