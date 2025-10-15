Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% . Уже в третий раз при полномасштабном вторжении банки могут получить дополнительное налогообложение. Автор документа, глава финкомитета Даниил Гетманцев, убежден, что увеличение ставки поможет покрыть часть бюджетного дефицита на следующий год. Банковский сектор предупреждает: кредитов для крупного бизнеса может оказаться меньше, а привлекать инвесторов будет сложнее. Сколько может принести налог в бюджет и каковы его последствия?

15 октября депутаты Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики поддержали законопроект о повышении налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. Это не нововведение – аналогичная ставка налога была в 2023 и 2024 годах.

Первоначальная причина увеличения налогообложения в том, что во время полномасштабной войны банки начали получать рекордные доходы, в основном благодаря операциям с государственными активами – ОВГЗ и депозитными сертификатами Нацбанка.