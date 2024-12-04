Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає обмеження діяльності юрособи. Бізнес просив зняти його з розгляду

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11443, який передбачає «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня. Український бізнес закликав парламент зняти цей законопроєкт з розгляду через «корупційний тиск правоохоронців».
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Деталі
- За законопроєкт проголосували 261 депутат. Документ вносить до Кримінального процесуального кодексу України нове поняття «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», що передбачає заборону на певні види діяльності.
- Документ передбачає, зокрема, визначення підстав для застосування кримінальної відповідальності до юросіб.
- Ухвалений закон підвищує штрафи для юросіб та передбачає «тимчасові обмеження на діяльність компаній». Йдеться про заборону на участь у публічних закупівлях, користування ліцензіями, а також обмеження на участь у приватизації чи оренді державного майна.
- Такі заходи можуть бути застосовані на термін від шести місяців до трьох років. Це означає, що юрособи можуть бути обмежені в праві здійснювати певні види діяльності протягом визначеного судом часу.
Контекст
Громадський рух «Маніфест 42» заявив, що законопроєкт №11443 порушує статтю 42 Конституції, яка гарантує право громадян на підприємницьку діяльність, дозволену законом. Раніше рух попереджав, що в разі ухвалення цього документу звернеться до Конституційного Суду.
Організація закликала Верховну Раду проявити відповідальність перед суспільством і «не ганьбитися прийняттям скандального закону про корупційний тиск на бізнес». У разі ухвалення законопроєкту №11443 громадський рух «Маніфест 42» пообіцяв ініціювати подання до Конституційного Суду.
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