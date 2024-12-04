Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає обмеження діяльності юрособи. Бізнес просив зняти його з розгляду

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11443, який передбачає «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня. Український бізнес закликав парламент зняти цей законопроєкт з розгляду через «корупційний тиск правоохоронців».

Деталі

За законопроєкт проголосували 261 депутат. Документ вносить до Кримінального процесуального кодексу України нове поняття «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», що передбачає заборону на певні види діяльності.

Документ передбачає, зокрема, визначення підстав для застосування кримінальної відповідальності до юросіб.

Ухвалений закон підвищує штрафи для юросіб та передбачає «тимчасові обмеження на діяльність компаній». Йдеться про заборону на участь у публічних закупівлях, користування ліцензіями, а також обмеження на участь у приватизації чи оренді державного майна.

Такі заходи можуть бути застосовані на термін від шести місяців до трьох років. Це означає, що юрособи можуть бути обмежені в праві здійснювати певні види діяльності протягом визначеного судом часу.

Контекст

Громадський рух «Маніфест 42» заявив, що законопроєкт №11443 порушує статтю 42 Конституції, яка гарантує право громадян на підприємницьку діяльність, дозволену законом. Раніше рух попереджав, що в разі ухвалення цього документу звернеться до Конституційного Суду.

Організація закликала Верховну Раду проявити відповідальність перед суспільством і «не ганьбитися прийняттям скандального закону про корупційний тиск на бізнес». У разі ухвалення законопроєкту №11443 громадський рух «Маніфест 42» пообіцяв ініціювати подання до Конституційного Суду.