Верховная Рада одобрила евроинтеграцию рынка услуг автомобильного транспорта

Верховная Рада приняла законопроект №4560, который приближает рынок автотранспортных услуг Украины к стандартам ЕС. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий от 27 марта.

Подробности

Ожидается, что закон поможет украинским перевозчикам стать более конкурентоспособными в ЕС, улучшить качество услуг и цифровизировать сервисы. Решение поддержали 267 депутатов.

Закон вводит новые правила лицензирования: компании-перевозчики должны иметь хорошую репутацию (без судимостей за тяжкие преступления или санкций за нарушения), финансовую стабильность (подтвержденную банковской гарантией или страховкой) и компетентных руководителей.

Требования будут касаться тех, кто занимается международными перевозками грузов и пассажиров, а также внутренними перевозками пассажиров или опасных грузов.

Информация о перевозчиках будет храниться в Едином комплексе информационных систем безопасности автотранспорта. Новые правила вступят в силу через год после публикации закона.

Контекст

В августе 2023 года Министерство развития общин начало реформу международных пассажирских перевозок, упорядочив сначала перечень автобусных маршрутов в Россию и Польшу.

В январе 2024-го стало известно, что министерство вместе с «Укртрансбезопасностью» работает над созданием реестра международных автобусных маршрутов в рамках этой реформы.

20 августа того же года министерство запустило портал autobus.gov.ua с данными о регулярных международных автобусных маршрутах, чтобы улучшить качество и безопасность перевозок.