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Верховна Рада схвалила євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4560, який наближає ринок автотранспортних послуг України до стандартів ЄС. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій від 27 березня.

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Деталі 

  • Очікується, що закон допоможе українським перевізникам стати конкурентоспроможнішими в ЄС, покращити якість послуг і цифровізувати сервіси. Рішення підтримали 267 депутатів.
  • Закон запроваджує нові правила ліцензування: компанії-перевізники муситимуть мати «добру репутацію» (без судимостей за тяжкі злочини чи санкцій за порушення), фінансову стабільність (підтверджену банківською гарантією чи страхуванням) і компетентних управителів. 
  • Вимоги стосуватимуться тих, хто займається міжнародними перевезеннями вантажів і пасажирів, а також внутрішніми перевезеннями пасажирів чи небезпечних вантажів.
  • Інформація про перевізників зберігатиметься в Єдиному комплексі інформаційних систем безпеки автотранспорту. Нові правила набудуть чинності через рік після публікації закону.

Контекст 

У серпні 2023 року Міністерство розвитку громад розпочало реформу міжнародних пасажирських перевезень, упорядкувавши спочатку перелік автобусних маршрутів до Росії та Польщі.

У січні 2024-го стало відомо, що міністерство разом із «Укртрансбезпекою» працює над створенням реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках цієї реформи.

20 серпня того ж року міністерство запустило портал autobus.gov.ua з даними про регулярні міжнародні автобусні маршрути, щоб покращити якість і безпеку перевезень.

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