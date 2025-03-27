Верховна Рада схвалила євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4560, який наближає ринок автотранспортних послуг України до стандартів ЄС. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій від 27 березня.

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Очікується, що закон допоможе українським перевізникам стати конкурентоспроможнішими в ЄС, покращити якість послуг і цифровізувати сервіси. Рішення підтримали 267 депутатів.

Закон запроваджує нові правила ліцензування: компанії-перевізники муситимуть мати «добру репутацію» (без судимостей за тяжкі злочини чи санкцій за порушення), фінансову стабільність (підтверджену банківською гарантією чи страхуванням) і компетентних управителів.

Вимоги стосуватимуться тих, хто займається міжнародними перевезеннями вантажів і пасажирів, а також внутрішніми перевезеннями пасажирів чи небезпечних вантажів.

Інформація про перевізників зберігатиметься в Єдиному комплексі інформаційних систем безпеки автотранспорту. Нові правила набудуть чинності через рік після публікації закону.

Контекст

У серпні 2023 року Міністерство розвитку громад розпочало реформу міжнародних пасажирських перевезень, упорядкувавши спочатку перелік автобусних маршрутів до Росії та Польщі.

У січні 2024-го стало відомо, що міністерство разом із «Укртрансбезпекою» працює над створенням реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках цієї реформи.

20 серпня того ж року міністерство запустило портал autobus.gov.ua з даними про регулярні міжнародні автобусні маршрути, щоб покращити якість і безпеку перевезень.