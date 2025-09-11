Rakuten Viber представил новую функцию в своем мобильном приложении – маркетплейс. Пользователи смогут находить и контактировать с местными компаниями непосредственно в мессенджере Viber, говорится в пресс-релизе.
Подробности
- Новый раздел появится на месте вкладки «Полезное» и откроет доступ к салонам красоты, ресторанам, медицинским услугам, магазинам и другим бизнесам в конкретном регионе.
- Пользователи смогут искать компании по названию, категории или среди рекомендуемых предложений, просматривать каталоги товаров и услуг и общаться с бизнесом, не раскрывая собственный номер телефона.
- Сервис учитывает геолокацию, чтобы показывать ближайшие предложения, но также работает и без нее с подборкой бизнесов по региону.
- Новый инструмент поможет малым и микробизнесам, которым сложно получить внимание онлайн и найти новых клиентов, отметил региональный директор Rakuten Viber в Украине Илья Бошняков. По его словам, маркетплейс в Viber упростит поиск местных компаний и позволит их поддержать.
- Согласно опросу Rakuten Viber, 70% украинцев предпочитают товары местных производителей. В компании считают, что запуск маркетплейса будет способствовать развитию общин и поддержке украинских предпринимателей, ведь он поможет малым бизнесам стать более заметными онлайн.
- Функция постепенно станет доступна всем пользователям в ближайшие недели в мобильном приложении. Бизнесы смогут присоединиться бесплатно, создав бизнес-профиль в Viber.
Контекст
Мессенджером Viber пользуются 98% украинцев со смартфонами, по данным компании. С начала года компания запустила ряд новых функций и продуктов, среди которых бизнес-звонки в мессенджере, папки для чатов, идентификация входящих звонков, краткое изложение чата на основе ИИ и другие.
На прошлой неделе Rakuten Viber представил свою рекламную платформу Ads Manager, созданную специально для украинских малых и средних рекламодателей и агентств. Новый инструмент позволяет самостоятельно планировать, запускать и управлять рекламными кампаниями в Viber с минимальным бюджетом от $100.
