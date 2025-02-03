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В «Дії» и Viber появятся медицинские оповещения

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Правительство утвердило изменения в постановление, которое позволит электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) осуществлять информирование пациентов через альтернативные каналы, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 3 февраля. Речь идет о запуске уведомлений в «Дію» и Viber как альтернативе для СМС-сообщений.

Ключевые факты

  • По словам Федорова, медицинские уведомления станут доступны уже скоро. Над сервисом Минцифры работает совместно с Минздравом. Специалисты ГП «Электронное здоровье» и НСЗУ проводят внутренние тестирования отправки push-сообщений от ЭСОЗ.
  • В «Дію» будут поступать такие уведомления:
  1. номера рецепта и код погашения;
  2. код направления к врачам;
  3. запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.п.
  • Ожидается, что благодаря сервису планировать лечение будет проще, поскольку уведомления из электронной системы здравоохранения будут поступать, прежде всего, в «Дію». Если у человека нет приложения, сообщение посылается в Viber. Если нет мессенджера, уведомление поступит через СМС, как прежде.
  • Изменения позволят избежать сбоев в передаче СМС, связанных с работой мобильного оператора.
  • По данным Минздрава, пациенты, у которых нет телефона и зарегистрированы в ЭСОЗ по скан-копиям документов, по-прежнему будут получать информационную справку. Такая информационная справка содержит всю информацию, необходимую, например, для погашения е-рецепта или получения медицинских услуг по е-направлению.
  • Для детей и других недееспособных пациентов процесс также не изменится – сообщение, как всегда, поступит одному из родителей или законному представителю через доступный канал информирования.

Контекст

С 31 января в приложении «Дія» теперь можно сообщить о проблемах с мобильным интернетом и связью. Услугу можно найти на главном экране приложения. Заявку получит Национальная комиссия, осуществляющая регулирование связи. Она узнает о местах, где все еще есть проблемы с интернетом и связью, и совместно с операторами будет исправлять ситуацию.

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