Rakuten Viber представив нову функцію у своєму мобільному застосунку – маркетплейс. Користувачі зможуть знаходити й контактувати з місцевими компаніями безпосередньо у месенджері Viber, йдеться в пресрелізі.

Деталі

Новий розділ з’явиться на місці вкладки «Корисне» та відкриватиме доступ до салонів краси, ресторанів, медичних послуг, магазинів та інших бізнесів у конкретному регіоні.

Користувачі зможуть шукати компанії за назвою, категорією або серед рекомендованих пропозицій, переглядати каталоги товарів і послуг та спілкуватися з бізнесом, не розкриваючи власний номер телефону.

Сервіс враховує геолокацію, аби показувати найближчі пропозиції, але також працює й без неї – з добіркою бізнесів за регіоном.

Новий інструмент допоможе малим та мікробізнесам, яким складно отримати увагу онлайн та знайти нових клієнтів, зазначив регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков. За його словами, маркетплейс у Viber спростить пошук місцевих компаній і дозволить їх підтримати.

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 70% українців віддають перевагу товарам місцевих виробників. У компанії вважають, що запуск маркетплейсу сприятиме розвитку громад і підтримці українських підприємців, адже він допоможе малим бізнесам стати помітнішими онлайн.

Функція поступово стане доступною всім користувачам протягом найближчих тижнів у мобільному застосунку. Бізнеси зможуть приєднатися безплатно, створивши бізнес-профіль у Viber.

Контекст

Месенджером Viber користуються 98% українців зі смартфонами, за даними компанії. Із початку року компанія запустила низку нових функцій і продуктів, серед яких: бізнес-дзвінки у месенджері, папки для чатів, ідентифікація вхідних дзвінків, стислий виклад чату на основі ШІ та інші.

Минулого тижня Rakuten Viber представив власну рекламну платформу Ads Manager, створену спеціально для українських малих і середніх рекламодавців та агентств. Новий інструмент дає змогу самостійно планувати, запускати та керувати рекламними кампаніями у Viber з мінімальним бюджетом від $100.