Британский финтех-гигант Revolut завершил очередной этап привлечения инвестиций, в рамках которого состоялась продажа доли компании. По итогам транзакции стоимость Revolut составила $75 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании 24 ноября.

Подробности

Соглашение возглавили Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company с участием ряда ведущих глобальных инвесторов, включая Andreessen Horowitz, Franklin Templeton и T. Rowe Price. Также в раунде приняло участие NVentures – венчурное подразделение NVIDIA, усиливающее сотрудничество компаний в сферах технологий и искусственного интеллекта.

Revolut предоставила своим работникам возможность продать часть акций в рамках сделки – это уже пятый этап и одна из наиболее ликвидных программ опционов среди частных компаний индустрии.

Выручка компании за 2024 год выросла на 72% – до $4 млрд, прибыль до налогообложения выросла на 149% – до $1,4 млрд. В 2025 году количество клиентов превысило 65 млн, бизнес-направление Revolut Business достигло $1 млрд годовой выручки.

Финтех также ускоряет глобальную экспансию: получил финальную банковскую лицензию по запуску в Мексике, разрешение на создание банка в Колумбии и готовится к выходу на рынок Индии. Это соответствует стратегической цели компании – создать первый глобальный цифровой банк, отметили в пресс-релизе.

CEO и соучредитель Revolut Николай Сторонский назвал это событие важным шагом к амбиции обслуживать 100 млн клиентов в 100 странах. CFO Виктор Стинга добавил, что новая оценка компании является подтверждением сильной бизнес-модели, быстрого роста и прибыльности.

Контекст

Стартап Revolut, основанный в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским и Владиславом Яценко, специализируется на цифровом банкинге.

Компания сообщила о £3,1 млрд ($4,1 млрд) общего дохода за 2024 год и примерно 10 000 сотрудников. Revolut планирует выйти еще на 30 рынков до конца десятилетия и удвоить клиентскую базу до 100 млн человек. Компания уже имеет банковские лицензии в Литве (через ЕЦБ), Мексику и недавно получила разрешение на запуск банка в Колумбии. В США он рассматривает покупку банка, чтобы получить национальную банковскую лицензию для работы во всех 50 штатах.

Revolut заявлял, что Вильнюс останется ключевой базой для европейской экспансии Revolut, а планы роста и продуктовые линейки по-прежнему будут привязаны к ее балтийскому хабу.

Глобальная штаб-квартира компании останется в Лондоне. Однако руководители неоднократно предупреждали, что они предпочли бы Нью-Йорк для листинга.

В июле 2024 года регулирующие органы Великобритании предоставили Revolut предварительную банковскую лицензию.

11 февраля этого года компания вышла на украинский рынок, используя банковскую лицензию в Евросоюзе своего литовского банка Revolut Bank UAB. Клиенты из Украины могут открыть карты в 30 валютах, кроме гривни.

7 апреля Revolut Bank UAB временно приостановил регистрацию новых клиентов, являющихся резидентами Украины. Причину такого решения в компании не называют, однако оно не влияет на существующих украинских пользователей, говорится в ответе пресс-службы необанка.