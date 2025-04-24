Revolut за 2024 рік отримав рекордний прибуток у понад $1 млрд, доходи зросли на 72%

Британська фінтех-компанія Revolut Ltd. за 2024 рік збільшила дохід на 72% до £3,1 млрд ($4 млрд), а чистий прибуток склав £1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,5 млрд), що на 149% більше, ніж у попередньому році. Про це пише CNBC.
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Ключові факти
- Revolut оголосила, що її річний прибуток уперше перевищив $1 млрд, що є важливою віхою для компанії на тлі підготовки до запуску повноцінного британського банку наприкінці цього року.
- Revolut, яка пропонує низку банківських та фінансових послуг через додаток, заявила, що чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, склав £1,1 млрд, збільшившись на 149% у річному обчисленні. Виручка компанії зросла на 72% у річному обчисленні до £3,1 млрд, що обумовлено зростанням за різними джерелами доходів.
- Revolut також зафіксував значне зростання свого кредитного портфеля, який збільшився на 86% до £979 млн. У поєднанні із зростанням клієнтських депозитів це сприяло збільшенню відсоткового доходу на 58%, який загалом становив £790 млн.
- Віктор Стінга, фінансовий директор Revolut, повідомив CNBC, що мета компанії – офіційно запустити свій банк у Великій Британії наприкінці цього року. «Ми дуже тісно співпрацюємо з PRA [Управління пруденційного регулювання] та FCA [Управління фінансової поведінки] з цього питання. Ми відчуваємо, що досягаємо великого прогресу в цьому», – сказав Стінга
- Він додав, що великою перевагою відкриття повноцінного банку у Великій Британії є можливість почати приймати депозити, захищені державними гарантіями. Ліцензовані банки охоплені схемою компенсацій у сфері фінансових послуг, що означає, що їхні клієнти можуть претендувати на компенсацію до £85 000, якщо кредитор припинить свою діяльність. «Клієнти довіряють банкам, тому це означає, що клієнти, які здійснюють цей перехід, будуть використовувати Revolut як основний банківський рахунок», — сказав Стінга.
- Голова Revolut у Великій Британії Франческа Карлезі раніше заявила, що компанія розглядає свій шлях до того, щоб стати британським банком, як важливий крок у своїй глобальній експансії та можливому IPO. «Моя головна стратегічна мета — зробити Revolut основним банком для всіх у Великій Британії», – сказала вона WSJ.
- Клієнтська база компанії зросла на 38% у глобальному масштабі минулого року і досягла 52,5 млн до кінця 2024 року. Це означає, що він обігнав HSBC, який торік мав 41 млн клієнтів, згідно з річним звітом банку.
- «Ми не тільки прискорили зростання кількості клієнтів, прийнявши майже 15 млн нових користувачів по всьому світу, але і, що особливо важливо, побачили, що клієнти стали більш активно взаємодіяти з нами, використовуючи ширший спектр наших послуг», — сказав генеральний директор Нік Сторонський.
- Найближчими місяцями Revolut запустить свій мексиканський банк, нещодавно отримав ліцензію на передплачені платіжні інструменти (PPI) від Центрального банку Індії та подає ще 10 заявок на отримання ліцензій у всьому світі.
- «Ми впевнено просуваємося до цифри в 100 млн активних клієнтів на день у 100 країнах», – сказав Сторонський.
Контекст
Revolut в 2023 році отримав прибуток до оподаткування в розмірі £438 млн ($553,2 млн) проти збитку у £25 млн роком раніше. Водночас дохід компанії майже подвоївся до £1,8 млрд ($2,3 млрд).
Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви. Створені приблизно в один час зі стартапом Миколи Сторонського та Влада Яценка, необанки Starling та Monzo отримали банківську ліцензію у Великій Британії у перші роки існування, коли ще не мали мільйонів клієнтів.
Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024-го компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.
11 лютого компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.
7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.
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