Revolut за 2024 рік отримав рекордний прибуток у понад $1 млрд, доходи зросли на 72%

Британська фінтех-компанія Revolut Ltd. за 2024 рік збільшила дохід на 72% до £3,1 млрд ($4 млрд), а чистий прибуток склав £1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,5 млрд), що на 149% більше, ніж у попередньому році. Про це пише CNBC .

Ключові факти

Revolut оголосила, що її річний прибуток уперше перевищив $1 млрд, що є важливою віхою для компанії на тлі підготовки до запуску повноцінного британського банку наприкінці цього року.

Revolut, яка пропонує низку банківських та фінансових послуг через додаток, заявила, що чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, склав £1,1 млрд, збільшившись на 149% у річному обчисленні. Виручка компанії зросла на 72% у річному обчисленні до £3,1 млрд, що обумовлено зростанням за різними джерелами доходів.

Revolut також зафіксував значне зростання свого кредитного портфеля, який збільшився на 86% до £979 млн. У поєднанні із зростанням клієнтських депозитів це сприяло збільшенню відсоткового доходу на 58%, який загалом становив £790 млн.

Віктор Стінга, фінансовий директор Revolut, повідомив CNBC, що мета компанії – офіційно запустити свій банк у Великій Британії наприкінці цього року. «Ми дуже тісно співпрацюємо з PRA [Управління пруденційного регулювання] та FCA [Управління фінансової поведінки] з цього питання. Ми відчуваємо, що досягаємо великого прогресу в цьому», – сказав Стінга

Він додав, що великою перевагою відкриття повноцінного банку у Великій Британії є можливість почати приймати депозити, захищені державними гарантіями. Ліцензовані банки охоплені схемою компенсацій у сфері фінансових послуг, що означає, що їхні клієнти можуть претендувати на компенсацію до £85 000, якщо кредитор припинить свою діяльність. «Клієнти довіряють банкам, тому це означає, що клієнти, які здійснюють цей перехід, будуть використовувати Revolut як основний банківський рахунок», — сказав Стінга.

Голова Revolut у Великій Британії Франческа Карлезі раніше заявила, що компанія розглядає свій шлях до того, щоб стати британським банком, як важливий крок у своїй глобальній експансії та можливому IPO. «Моя головна стратегічна мета — зробити Revolut основним банком для всіх у Великій Британії», – сказала вона WSJ.

Клієнтська база компанії зросла на 38% у глобальному масштабі минулого року і досягла 52,5 млн до кінця 2024 року. Це означає, що він обігнав HSBC, який торік мав 41 млн клієнтів, згідно з річним звітом банку.

«Ми не тільки прискорили зростання кількості клієнтів, прийнявши майже 15 млн нових користувачів по всьому світу, але і, що особливо важливо, побачили, що клієнти стали більш активно взаємодіяти з нами, використовуючи ширший спектр наших послуг», — сказав генеральний директор Нік Сторонський.

Найближчими місяцями Revolut запустить свій мексиканський банк, нещодавно отримав ліцензію на передплачені платіжні інструменти (PPI) від Центрального банку Індії та подає ще 10 заявок на отримання ліцензій у всьому світі.

«Ми впевнено просуваємося до цифри в 100 млн активних клієнтів на день у 100 країнах», – сказав Сторонський.

Контекст

Revolut в 2023 році отримав прибуток до оподаткування в розмірі £438 млн ($553,2 млн) проти збитку у £25 млн роком раніше. Водночас дохід компанії майже подвоївся до £1,8 млрд ($2,3 млрд).

Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви. Створені приблизно в один час зі стартапом Миколи Сторонського та Влада Яценка, необанки Starling та Monzo отримали банківську ліцензію у Великій Британії у перші роки існування, коли ще не мали мільйонів клієнтів.

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024-го компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.

11 лютого компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.