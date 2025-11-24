Британський фінтех-гігант Revolut завершив черговий етап залучення інвестицій, у межах якого відбувся продаж частки компанії. За підсумками транзакції вартість Revolut сягнула $75 млрд. Про це йдеться в пресрелізі компанії 24 листопада.

Деталі

Угоду очолили Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity Management & Research Company за участі низки провідних глобальних інвесторів, включно з Andreessen Horowitz, Franklin Templeton та T. Rowe Price. Також у раунді взяв участь NVentures – венчурний підрозділ NVIDIA, що посилює співпрацю компаній у сферах технологій та штучного інтелекту.

Revolut надала своїм працівникам можливість продати частину акцій у межах угоди – це вже п’ятий такий етап і один із найбільш ліквідних програм опціонів серед приватних компаній індустрії.

Виручка компанії за 2024 рік зросла на 72% – до $4 млрд, прибуток до оподаткування зріс на 149% – до $1,4 млрд. У 2025 році кількість клієнтів перевищила 65 млн, бізнес-напрям Revolut Business досяг $1 млрд річної виручки.

Фінтех також прискорює глобальну експансію: отримав фінальну банківську ліцензію для запуску в Мексиці, дозвіл на створення банку в Колумбії та готується до виходу на ринок Індії. Це відповідає стратегічній меті компанії – створити перший справді глобальний цифровий банк, зазначили в пресрелізі.

CEO та співзасновник Revolut Микола Сторонський назвав цю подію важливим кроком до амбіції обслуговувати 100 млн клієнтів у 100 країнах. CFO Віктор Стінга додав, що нова оцінка компанії є підтвердженням сильної бізнес-моделі, швидкого зростання та прибутковості.

Контекст

Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників. Revolut планує вийти ще на 30 ринків до кінця десятиліття та подвоїти клієнтську базу до 100 млн осіб. Компанія вже має банківські ліцензії в Литві (через ЄЦБ), Мексиці та нещодавно отримала дозвіл на запуск банку в Колумбії. У США вона розглядає купівлю банку, щоб отримати національну банківську ліцензію для роботи в усіх 50 штатах.

Revolut заявляв, що Вільнюс залишиться ключовою базою для європейської експансії Revolut, а плани зростання та продуктові лінійки, як і раніше, будуть привʼязані до її балтійського хабу.

Глобальна штаб-квартира фірми залишиться у Лондоні. Проте керівники неодноразово попереджали, що вони віддали б перевагу Нью-Йорку для лістингу.

У липні 2024 року регулюючі органи Великої Британії надали Revolut попередню банківську ліцензію.

11 лютого цього року компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.