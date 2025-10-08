Британский финтех-гигант Revolut запускает платежную платформу в Индии. Об этом сообщила CEO Revolut India Парома Чаттерджи после презентации 8 октября. Это первый шаг компании на один из самых больших рынков цифровых платежей в мире.

Подробности

Revolut позволит пользователям в Индии производить внутренние и международные платежи через интеграцию с национальной системой Unified Payments Interface (UPI) и Visa.

Сначала сервис станет доступным для 350 000 пользователей из списка ожидания, а позже – для широкой аудитории.

Финтех-гигант предложит индийским клиентам предоплаченную карту и цифровой кошелек. Лицензию на инструмент предоплаченных платежей компания получила от резервного банка Индии в начале года. Кроме того, Revolut имеет разрешение на предоставление валютных услуг.

Компания рассчитывает привлечь 20 млн клиентов до 2030 года, делая ставку на «амбициозную молодежь», отметила Чаттерджи.

Revolut уже инвестировала более 40 млн фунтов стерлингов (около $53,7 млн) в локализацию своей технологии в соответствии с требованиями Индии о неприкосновенности данных. Это единственный рынок, где компания осуществила такую ​​адаптацию, пишет Reuters.

CEO Revolut India Парома Чаттерджи после презентации 8 октября. Фото: Linkedln

Контекст

Выход на индийский рынок является частью глобальной стратегии компании по диверсификации услуг и присутствию на ключевых финтех-рынках мира.

Ранее Revolut сообщала о планах расширения в США, в частности, о возможности приобретения банка и запуске кредитных карт.

В прошлом месяце финтех получил предварительное одобрение от центрального банка ОАЭ на запуск своих услуг в стране и нанял Амбарин Мусу, бывшую CEO финансового приложения Yabi, для развития бизнеса на Ближнем Востоке. А накануне стало известно, что соучредитель Revolut Николай Сторонский официально сменил место налогового резидентства с Великобритании на ОАЭ.

Сторонский, отказавшийся от российского гражданства после полномасштабного вторжения, основал Revolut в 2015 году в Лондоне вместе с украинцем Владом Яценко.

Сегодня компания имеет более 65 млн пользователей в мире и оценивается в $75 млрд. По данным FT, если оценка Revolut достигнет $150 млрд, Сторонский может получить многомиллиардное вознаграждение.

Компания сообщила о £3,1 млрд ($4,1 млрд) общего дохода за 2024 год. По результатам второго квартала 2025 года, Revolut увеличила доходы на 46%, до 1,01 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд).