Британский финтех-гигант Revolut запускает платежную платформу в Индии. Об этом сообщила CEO Revolut India Парома Чаттерджи после презентации 8 октября. Это первый шаг компании на один из самых больших рынков цифровых платежей в мире.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Revolut позволит пользователям в Индии производить внутренние и международные платежи через интеграцию с национальной системой Unified Payments Interface (UPI) и Visa.
- Сначала сервис станет доступным для 350 000 пользователей из списка ожидания, а позже – для широкой аудитории.
- Финтех-гигант предложит индийским клиентам предоплаченную карту и цифровой кошелек. Лицензию на инструмент предоплаченных платежей компания получила от резервного банка Индии в начале года. Кроме того, Revolut имеет разрешение на предоставление валютных услуг.
- Компания рассчитывает привлечь 20 млн клиентов до 2030 года, делая ставку на «амбициозную молодежь», отметила Чаттерджи.
- Revolut уже инвестировала более 40 млн фунтов стерлингов (около $53,7 млн) в локализацию своей технологии в соответствии с требованиями Индии о неприкосновенности данных. Это единственный рынок, где компания осуществила такую адаптацию, пишет Reuters.
Контекст
Выход на индийский рынок является частью глобальной стратегии компании по диверсификации услуг и присутствию на ключевых финтех-рынках мира.
Ранее Revolut сообщала о планах расширения в США, в частности, о возможности приобретения банка и запуске кредитных карт.
В прошлом месяце финтех получил предварительное одобрение от центрального банка ОАЭ на запуск своих услуг в стране и нанял Амбарин Мусу, бывшую CEO финансового приложения Yabi, для развития бизнеса на Ближнем Востоке. А накануне стало известно, что соучредитель Revolut Николай Сторонский официально сменил место налогового резидентства с Великобритании на ОАЭ.
Сторонский, отказавшийся от российского гражданства после полномасштабного вторжения, основал Revolut в 2015 году в Лондоне вместе с украинцем Владом Яценко.
Сегодня компания имеет более 65 млн пользователей в мире и оценивается в $75 млрд. По данным FT, если оценка Revolut достигнет $150 млрд, Сторонский может получить многомиллиардное вознаграждение.
Компания сообщила о £3,1 млрд ($4,1 млрд) общего дохода за 2024 год. По результатам второго квартала 2025 года, Revolut увеличила доходы на 46%, до 1,01 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд).
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.