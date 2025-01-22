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Импорт электроэнергии в Украину в прошлом году достиг 10-летнего максимума, экспорт упал до исторически минимального уровня – DiXi Group

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Импорт электроэнергии в 2024 году стал самым большим с 2014 года, достигнув показателя в 4,4 млн МВт·ч, а экспорт снизился до исторически минимального уровня за это время – до 348 500 МВт·ч, говорится в обзоре, предоставленном DiXi Group проекту «Энергореформа» 22 января.

Ключевые факты

  • Основной причиной аномальных показателей стали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Пиковые значения импорта зафиксированы в июне и июле, когда к обстрелам добавилась аномальная жара и выход в традиционные плановые ремонты части энергоблоков для подготовки к осенне-зимнему периоду.
  • В июне импорт достиг 858 400 МВт·ч, что на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806 400 МВт·ч), и является наибольшим месячным показателем с 2014 года, говорится в обзоре.
  • За 2024 год 38,4% импортируемой электроэнергии Украина получила из Венгрии (1,7 млн ​​МВт·ч). Из Словакии было импортировано 1,04 млн МВт·ч (23,4% общего объема), из Румынии – 819 600 МВт·ч (18,5%), из Польши – 636 600 МВт·ч (14,3%) и из Молдовы – 238 900 МВт·ч (5,4%).
  • Экспорт электроэнергии в 2024 году составил 348 500 МВт·ч, что на 5% меньше по сравнению с 2023 годом и на 90% меньше, чем в довоенном 2021 году. Больше электроэнергии экспортировали в Польшу (88 400 МВт·ч, или 25,4%). В Венгрию поступило 76 600 МВт·ч (22%), Румынию – 71 200 МВт·ч (20,4%), Молдову – 56 800 МВт·ч (16,3%) и Словакию – 55 500 МВт·ч (15,9%).
  • Пиковый объем экспорта зафиксирован до начала массированных обстрелов – в марте, в течение которого Украина экспортировала 154 100 МВт·ч (44% годового объема). В течение 140 дней, с 12 мая по 29 сентября экспорт электроэнергии из Украины был полностью остановлен. В целом экспорт осуществлялся в течение 151 дня (41% года), в то время как в течение 215 дней (59%) был нулевой.
  • Импорт практически не прекращался – полное его отсутствие было зафиксировано только за два дня года.

Контекст

В июне Украина импортировала самый большой месячный объем электроэнергии за последние 10 лет – 858 400 МВт·ч. Стоимость импорта – $79 млн, по данным Государственной таможенной службы. По сравнению с маем (448 200 МВт·ч) импорт вырос почти в два раза, а с июнем 2023 года (43 700 МВт·ч) – почти в 20 раз.

В июне Украина потратила на электричество из Европы $79 млн – в два раза больше, чем в мае.

С 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС выросла с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, что стало возможным благодаря договоренностям между Украиной и ЕС.

Импорт электроэнергии остается критически важным для стабильности энергосистемы в условиях дефицита из-за постоянных обстрелов. Украина также получила гарантированное 250 МВт в режиме аварийной помощи.

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