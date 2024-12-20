Россия атаковала Киев пятью баллистическими ракетами «Искандер-М», есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Вследствие российской ракетной атаки на Киев утром 20 декабря пострадали люди, поврежденны дома и автомобили, сообщил мэр Виталий Кличко. По данным Воздушных сил, РФ нанесла удар по столице пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. По состоянию на 11.10 один человек погиб и 11 пострадавших.