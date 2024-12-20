Россия атаковала Киев пятью баллистическими ракетами «Искандер-М», есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Вследствие российской ракетной атаки на Киев утром 20 декабря пострадали люди, поврежденны дома и автомобили, сообщил мэр Виталий Кличко. По данным Воздушных сил, РФ нанесла удар по столице пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. По состоянию на 11.10 один человек погиб и 11 пострадавших.
Подробности
- Около 7:00 Россия запустила по Киеву пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Брянской областей, сообщают Воздушные силы ВСУ. В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушениям в пяти районах столицы, к сожалению, погибли и ранены.
- По состоянию на 09:30 ПВО сбила 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в других областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.
- По состоянию на 11:10 в результате ракетной атаки по столице погиб один человек, 11 ранены, пять из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.
- В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорание – на крышах зданий, также пылают автомобили. Повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе, сообщил Кличко.
- В частности, в Голосеевском районе пострадали гостиница Holiday Inn и БЦ «Торонто-Киев», а также костёл Святого Николая.
- Голосеевский район. Повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; по предварительным данным, один человек получил ранения, еще один получил ранение. Информация уточняется. По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно, заблокированы люди). Предварительно пострадали два человека, которые были госпитализированы.
- Соломенский район. В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании.
- Шевченковский район. Возник пожар на территории нежилой застройки.
- Печерский район. Вероятно, в результате падения обломков произошло возгорание в гараже. Информация уточняется.
- В результате повреждения тепломагистрали без тепла в Киеве остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.
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