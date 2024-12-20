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Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото)

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Від ракетного обстрілу постраждав «Торонто-Київ» /ДСНС України

Від ракетного обстрілу постраждав «Торонто-Київ» Фото ДСНС України

20 грудня через російську ракетну атаку на Київ пошкоджено багатофункціональний комплекс «Торонто-Київ», у який водять бізнес-центр і готель Holiday Inn Kyiv. Постраждалих немає, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії «Торонто-Київ».

Ключові факти

  • Попередньо у БФК «Торонто-Київ» пошкоджено фасад будівель. Точно про обсяги руйнувань невідомо.
  • «Збираємо персонал, хто має стосунок до технічної складової, і будемо оцінювати», – прокоментували у пресслужбі. 
  • Наразі відбувається евакуація з номерів, постраждалих немає. В БЦ «Торонто-Київ», зокрема, знаходиться офіс Sense Bank.
  • Ще один постраждалий офісний центр — Grand, випливає з фото ДСНС. На момент публікації у компанії Dragon Capital, яка є власником Grand, не відповіли на запит Forbes Ukraine.
Від ракетного обстрілу постраждав «Торонто-Київ»

Від ракетного обстрілу постраждав «Торонто-Київ»

ДСНС України

ДСНС України

Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото) /Фото 1
Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото) /Фото 2
Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото) /Фото 3
Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото) /Фото 4
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Контекст

Росія завдала удару приблизно о 7 ранку 20 грудня. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах, повідомляє КМДА. Є загоряння — на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі, повідомив Кличко.

На 9:20 повідомляли про девʼятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували. Одна людина загинула. 

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