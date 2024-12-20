Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ», постраждалих немає (фото)

20 грудня через російську ракетну атаку на Київ пошкоджено багатофункціональний комплекс «Торонто-Київ», у який водять бізнес-центр і готель Holiday Inn Kyiv. Постраждалих немає, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії «Торонто-Київ».

Ключові факти

Попередньо у БФК «Торонто-Київ» пошкоджено фасад будівель. Точно про обсяги руйнувань невідомо.

«Збираємо персонал, хто має стосунок до технічної складової, і будемо оцінювати», – прокоментували у пресслужбі.

Наразі відбувається евакуація з номерів, постраждалих немає. В БЦ «Торонто-Київ», зокрема, знаходиться офіс Sense Bank.

Ще один постраждалий офісний центр — Grand, випливає з фото ДСНС. На момент публікації у компанії Dragon Capital, яка є власником Grand, не відповіли на запит Forbes Ukraine.

Від ракетного обстрілу постраждав «Торонто-Київ» ДСНС України Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Росія завдала удару приблизно о 7 ранку 20 грудня. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах, повідомляє КМДА. Є загоряння — на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі, повідомив Кличко.

На 9:20 повідомляли про девʼятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували. Одна людина загинула.