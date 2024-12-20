Росія атакувала ракетами Київ. Уламки пошкодили будівлі та авто у кількох районах, є постраждалі (фото)

Через російську ракетну атаку на Київ зранку 20 грудня постраждали люди, пошкоджені будинки та автомобілі, повідомив мер Віталій Кличко. За даними КМВА, постраждали про семеро людей, двох із них госпіталізували. За інформацією медиків, загиблих немає.
Деталі
- Росія завдала удару приблизно о 7 ранку. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.
- Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння — на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі, повідомив Кличко.
- Зокрема, в Голосіївському районі постраждали готель Holiday Inn та БЦ «Торонто-Київ».
- Наразі повідомляється про сімох постраждали. Двох із них госпіталізували. За інформацією медиків, загиблих немає.
- Голосіївський район. Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.
- Солом’янський район. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.
- Шевченківський район. Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточнюється.
- Внаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочки.
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