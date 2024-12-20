Росія атакувала ракетами Київ. Уламки пошкодили будівлі та авто у кількох районах, є постраждалі (фото)

Через російську ракетну атаку на Київ зранку 20 грудня постраждали люди, пошкоджені будинки та автомобілі, повідомив мер Віталій Кличко. За даними КМВА, постраждали про семеро людей, двох із них госпіталізували. За інформацією медиків, загиблих немає.