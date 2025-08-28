В ночь на 28 августа по заводу Bayraktar в Киеве был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил Игорь Зинкевич, соучредитель ОО «Варта-1» и депутат Львовского городского совета 8-го созыва.
Подробности
- По его информации, зафиксированы два попадания, повлекшие значительные повреждения производственных мощностей завода. Точный объем разрушений в настоящее время уточняется.
- «Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания инвестировала десятки миллионов собственных средств, проводила обучение персонала и готовила производство. Большинство мощностей было почти готово к работе, а основной персонал завершил подготовку», – заявил Зинкевич.
- Он также отметил, что это уже четвертая атака на предприятие за последние шесть месяцев.
Контекст
Компания Baykar ранее объявила о планах создания в Украине научно-исследовательского центра в аэрокосмической сфере и производственного комплекса для сборки БПЛА.
В начале февраля 2022 года Украина и Турция заключили соглашение о строительстве завода по производству боевых беспилотников Bayraktar на территории Украины. Как отметил экс-министр обороны Алексей Резников, эти турецкие дроны будут оснащаться украинскими двигателями от компании «Мотор Сич».
В начале августа 2024-го стало известно, что Baykar зарегистрировала в Украине компанию и приобрела земельный участок для возведения завода.
Baykar Makina – турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году Оздемиром Байрактором. Начиная с производства автозапчастей, она стала мировым лидером в разработке и изготовлении БПЛА, имея штат из 1600 сотрудников.
