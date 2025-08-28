Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия атаковала завод Bayraktar в Киеве: повреждены производственные мощности

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Россия атаковала завод Bayraktar в Киеве: повреждены производственные мощности /Игор Зинкевич

Игор Зинкевич

В ночь на 28 августа по заводу Bayraktar в Киеве был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил Игорь Зинкевич, соучредитель ОО «Варта-1» и депутат Львовского городского совета 8-го созыва.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • По его информации, зафиксированы два попадания, повлекшие значительные повреждения производственных мощностей завода. Точный объем разрушений в настоящее время уточняется.
  • «Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания инвестировала десятки миллионов собственных средств, проводила обучение персонала и готовила производство. Большинство мощностей было почти готово к работе, а основной персонал завершил подготовку», – заявил Зинкевич.
  • Он также отметил, что это уже четвертая атака на предприятие за последние шесть месяцев.

Контекст

Компания Baykar ранее объявила о планах создания в Украине научно-исследовательского центра в аэрокосмической сфере и производственного комплекса для сборки БПЛА.

В начале февраля 2022 года Украина и Турция заключили соглашение о строительстве завода по производству боевых беспилотников Bayraktar на территории Украины. Как отметил экс-министр обороны Алексей Резников, эти турецкие дроны будут оснащаться украинскими двигателями от компании «Мотор Сич».

В начале августа 2024-го стало известно, что Baykar зарегистрировала в Украине компанию и приобрела земельный участок для возведения завода.

Baykar Makina – турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году Оздемиром Байрактором. Начиная с производства автозапчастей, она стала мировым лидером в разработке и изготовлении БПЛА, имея штат из 1600 сотрудников.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні