У ніч на 28 серпня по заводу Bayraktar у Києві було завдано ракетного удару. Про це повідомив Ігор Зінкевич, співзасновник ГО «Варта-1» та депутат Львівської міської ради 8-го скликання.

Деталі

За його інформацією, зафіксовано два влучання, які спричинили значні пошкодження виробничих потужностей заводу. Точний обсяг руйнувань наразі уточнюється.

«Незважаючи на війну та попередні атаки, компанія інвестувала десятки мільйонів власних коштів, проводила навчання персоналу та готувала виробництво. Більшість потужностей були майже готові до роботи, а основний персонал завершив підготовку», – заявив Зінкевич.

Він також зазначив, що це вже четверта атака на підприємство за останні шість місяців.

Контекст

Компанія Baykar раніше оголосила про плани створення в Україні науково-дослідного центру в аерокосмічній сфері та виробничого комплексу для складання БПЛА.

На початку лютого 2022 року Україна та Туреччина уклали угоду про будівництво заводу з виробництва бойових безпілотників Bayraktar на території України. Як зазначив ексміністр оборони Олексій Резніков, ці турецькі дрони оснащуватимуться українськими двигунами від компанії «Мотор Січ».

На початку серпня 2024 року стало відомо, що Baykar зареєструвала в Україні компанію та придбала земельну ділянку для зведення заводу.

Baykar Makina – турецька авіабудівна компанія, заснована в 1984 році Оздеміром Байрактаром. Починаючи з виробництва автозапчастин, вона стала світовим лідером у розробці та виготовленні БПЛА, маючи штат із 1600 співробітників.