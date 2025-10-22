В ночь на 22 октября и утром Россия совершила массированную атаку на Украину с применением дронов и ракет. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, а также отмечены значительные повреждения инфраструктуры в нескольких регионах. Под ударом была энергетическая инфраструктура – в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.
Подробности
- Россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, сообщили в Министерстве энергетики. В результате атаки в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Как отметили в «Укрэнерго», восстановительные работы продолжаются там, где позволяет ситуация с безопасностью.
- «Аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы», – сообщили в «Укрэнерго». Энергетики призывают потребителей бережливо использовать электроэнергию и следить за обновлением от операторов системы распределения (облэнерго).
- Из-за атаки повреждена железнодорожная инфраструктура, обесточены отдельные участки, отметили в «Укрзализныце». Возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов. «Укрзализныця» просит пассажиров следить за официальными обновлениями.
- Киев. В столице в результате комбинированной атаки погибли по меньшей мере два человека, несколько человек пострадали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- Днепровский район: Обломки дрона попали в 16-этажный жилой дом, вызвав пожар на шестом этаже. Спасатели спасли 10 человек, в том числе детей, но, к сожалению, обнаружили тела двух погибших. По другому адресу обломки рухнули во дворе жилого дома без возгорания.
- Печерский район: Обломки ракеты попали в крышу трехэтажного дома, что привело к возгоранию и частичному разрушению второго и третьего этажей. По данным ГСЧС, в другом случае обломки повредили верхние этажи 25-этажного дома, но пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. Один пострадавший госпитализирован.
- Дарницкий район: Беспилотники попали в 17-этажный жилой дом, вызвав пожар на 14-15-м этажах. Спасатели спасли 15 человек, в том числе двоих детей. Также горели двухэтажное нежилое здание и ангар на территории предприятия. Обломки дрона повредили здание общежития.
- Деснянский район: поврежден фасад 10-этажного дома, загорелись автомобиль и газовая труба. Спасатели спасли 20 человек.
- Соломенский район: Обломки рухнули на гаражи, информации о пострадавших нет.
- Запорожье. В результате атаки по городу в больницы обратились 13 человек, в том числе двое детей, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Повреждено 15 многоэтажек, частных домов и нежилых помещений в различных районах города. Из-за ночной атаки почти 2000 человек остались без электроснабжения.
- Днепропетровщина. Регион атаковали ракетами и беспилотниками. Над областью сбито, по предварительным данным, 42 дрона, сообщили в областной военной администрации. В Славянской общине Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура. В Песчанской общине Самаровского района пострадали частный дом, гараж и два автомобиля. В Павлограде повреждены пятиэтажка, 11 легковых автомобилей и газопровод. Никополь и Покровская община получили удары артиллерии и FPV-дронов. Погибших и пострадавших нет.
- Одесщина. Под ударом оказался город Измаил, где повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. В городе наблюдаются постепенно возобновляемые перебои с электроснабжением. Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК, причинив значительные повреждения, сообщили в компании. «Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям, вернув свет 14 200 семьям. Ремонтные работы продолжаются, однако они требуют времени. Пострадавших нет», – сообщили в компании.
