В ночь на 22 октября и утром Россия совершила массированную атаку на Украину с применением дронов и ракет. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, а также отмечены значительные повреждения инфраструктуры в нескольких регионах. Под ударом была энергетическая инфраструктура – ​​в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.