Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

В ночь на 22 октября и утром Россия совершила массированную атаку на Украину с применением дронов и ракет. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, а также отмечены значительные повреждения инфраструктуры в нескольких регионах. Под ударом была энергетическая инфраструктура – ​​в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, сообщили в Министерстве энергетики. В результате атаки в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Как отметили в «Укрэнерго», восстановительные работы продолжаются там, где позволяет ситуация с безопасностью.
  • «Аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы», – сообщили в «Укрэнерго». Энергетики призывают потребителей бережливо использовать электроэнергию и следить за обновлением от операторов системы распределения (облэнерго).
  • Из-за атаки повреждена железнодорожная инфраструктура, обесточены отдельные участки, отметили в «Укрзализныце». Возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов. «Укрзализныця» просит пассажиров следить за официальными обновлениями.
  • Киев. В столице в результате комбинированной атаки погибли по меньшей мере два человека, несколько человек пострадали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
  • Днепровский район: Обломки дрона попали в 16-этажный жилой дом, вызвав пожар на шестом этаже. Спасатели спасли 10 человек, в том числе детей, но, к сожалению, обнаружили тела двух погибших. По другому адресу обломки рухнули во дворе жилого дома без возгорания.
  • Печерский район: Обломки ракеты попали в крышу трехэтажного дома, что привело к возгоранию и частичному разрушению второго и третьего этажей. По данным ГСЧС, в другом случае обломки повредили верхние этажи 25-этажного дома, но пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. Один пострадавший госпитализирован.
  • Дарницкий район: Беспилотники попали в 17-этажный жилой дом, вызвав пожар на 14-15-м этажах. Спасатели спасли 15 человек, в том числе двоих детей. Также горели двухэтажное нежилое здание и ангар на территории предприятия. Обломки дрона повредили здание общежития.
  • Деснянский район: поврежден фасад 10-этажного дома, загорелись автомобиль и газовая труба. Спасатели спасли 20 человек.
  • Соломенский район: Обломки рухнули на гаражи, информации о пострадавших нет.
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 1

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 2

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 3

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 4

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 5

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 6

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Предыдущий слайд
Следующий слайд
  • Запорожье. В результате атаки по городу в больницы обратились 13 человек, в том числе двое детей, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Повреждено 15 многоэтажек, частных домов и нежилых помещений в различных районах города. Из-за ночной атаки почти 2000 человек остались без электроснабжения.
  • Днепропетровщина. Регион атаковали ракетами и беспилотниками. Над областью сбито, по предварительным данным, 42 дрона, сообщили в областной военной администрации. В Славянской общине Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура. В Песчанской общине Самаровского района пострадали частный дом, гараж и два автомобиля. В Павлограде повреждены пятиэтажка, 11 легковых автомобилей и газопровод. Никополь и Покровская община получили удары артиллерии и FPV-дронов. Погибших и пострадавших нет.
  • Одесщина. Под ударом оказался город Измаил, где повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. В городе наблюдаются постепенно возобновляемые перебои с электроснабжением. Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК, причинив значительные повреждения, сообщили в компании. «Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям, вернув свет 14 200 семьям. Ремонтные работы продолжаются, однако они требуют времени. Пострадавших нет», – сообщили в компании.
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 7

Последствия атаки на Одесщину Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 8

Последствия атаки на Одесщину Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в большинстве регионов введены аварийные отключения. Что известно /Фото 9

Последствия атаки на Одесщину Фото: ГСЧС

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні