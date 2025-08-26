Россия обстреляла шахту ДТЭК в Добропольской общине Донецкой области, в результате чего погиб один сотрудник, еще трое получили ранения. Об этом сообщили Донбасская топливно-энергетическая компания ( ДТЭК ) и народный депутат, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Из-за обстрела шахта была обесточена, что привело к остановке работы предприятия и повреждению сооружений и оборудования. На момент атаки под землей находились 148 горняков. Позже в 14:30 Михаил Волынец сообщил, что всех шахтеров удалось поднять на поверхность. ДТЭК пока не комментировала эту информацию.
- ДТЭК выразила глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника и пообещала оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям, а также приложить усилия по возобновлению работы шахты после оценки повреждений.
Контекст
В течение суток 26 августа российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин. В частности, в Доброполье Криворожской общины повреждены два дома, а в Святогоровке Добропольской общины – административное здание.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.