Россия обстреляла шахту ДТЭК в Добропольской общине Донецкой области, в результате чего погиб один сотрудник, еще трое получили ранения. Об этом сообщили Донбасская топливно-энергетическая компания ( ДТЭК ) и народный депутат, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.