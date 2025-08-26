Росія обстріляла шахту ДТЕК у Добропільській громаді Донецької області, внаслідок чого загинув один працівник, ще троє отримали поранення. Про це повідомили Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) та народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.