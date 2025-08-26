Росія обстріляла шахту ДТЕК у Добропільській громаді Донецької області, внаслідок чого загинув один працівник, ще троє отримали поранення. Про це повідомили Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) та народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
Деталі
- Через обстріл шахта була знеструмлена, що призвело до зупинки роботи підприємства та пошкодження споруд і обладнання. На момент атаки під землею перебувало 148 гірників. Пізніше, о 14:30, Михайло Волинець повідомив, що всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. ДТЕК наразі не коментувала цю інформацію.
- ДТЕК висловила глибокі співчуття родині загиблого працівника та пообіцяв надати всю необхідну підтримку постраждалим і їхнім сім’ям, а також докласти зусиль для відновлення роботи шахти після оцінки пошкоджень.
Контекст
Протягом доби 26 серпня російські війська 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін. Зокрема, у Добропіллі Криворізької громади пошкоджено два будинки, а в Святогорівці Добропільської громади – адміністративну будівлю.
