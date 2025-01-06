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Сергій і Тетяна Шелести, співвласники компанії SheMax /предоставлено пресс-службой
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Forbes Digital

Вложили всю прибыль за год и продали квартиру. Производитель маникюрных гаджетов SheMax разработал премиум-вытяжку за 1000 евро. На что делают ставку основатели?

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes
Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

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Сергей и Татьяна Шелесты, совладельцы компании SheMax Фото предоставлено пресс-службой

Украинский производитель SheMax запускает продажи регулируемой вытяжки Duo PRO для премиальных салонов красоты. В проект владельцы инвестируют 36 млн грн, рискуя потерять все. На что они рассчитывают?

Полтора года разработки и десятки неудачных прототипов – так соучредитель компании SheMax Татьяна Шелест описывает разработку новой вытяжки DUO PRO для салонов красоты.

Производство маникюрных пылесосов вместе с мужем запустили в 2017-м, через шесть лет выручка их бизнеса достигла 100 млн грн, по данным компании. В 2024 году компания выпускала четыре модели вытяжек, которые продавала более чем в 40 стран Европы и 10 штатов Америки, рассказывали основатели в видеопроекте Forbes Next.

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