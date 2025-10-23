Деталі

«Наш новий салон, який нещодавно відчинив двері, постраждав від удару… Команда сама домовилась і поїхала рятувати все, що можна було врятувати. Вцілілі баночки, шампуні, інструменти», – повідомили на сторінці мережі.

У коментарі Forbes, компанія уточнила, що бізнес-центр найбільше постраждав серед всіх будівель на вулиці. Поки незрозуміло, чи це було влучання дрона, чи наслідки уламків.

З команди ніхто не постраждав, наголосили в компанії. «Вночі туди поїхав директор та частина команди. Вдалося витягти один фен, одну плойку і до десяти продуктів», – коментують у пресслужбі.

Пошкоджений БЦ «Доміно» будуть відновлювати після атаки. «Наразі нам забрали платежі за оренду та запропонували переїхати в інше приміщення власників бізнес-центру, але ми б хотіли відновити наш салон саме в БЦ Доміно», – додали у Backstage.

Backstage Podil площею 100 кв. м відкрився у вересні 2025 року, ставши 14-м за рахунком у мережі. «Це був вже готовий салон Beauty Rehab, який за рахунок злиття компаній, перейшов під наше управління», – сказали у пресслужбі.

Прайс відкриття салону в сегменті бізнес-плюс у Києві – €1500–1800 за кв. м, включно з орендними платежами і закупівлею косметики, розповідала Forbes співвласниця мережі Backstage Каріна Дубініна у серпні 2025-го.

Контекст

Перший салон краси Backstage відкрився у Києві у 2013 році. З того часу мережа розрослась до 15 салонів у столиці і ще двох – у Лондоні. У 2023 році бренд увійшов до списку прогресивних малих і середніх бізнесів Forbes Next 250.

Власниця мажоритарної частки бізнесу у 51% – Каріна Дубініна. Більшість із київських локацій відкриті за участю інвесторів, їх кількість у компанії не розкривають. Керує салонами материнська компанія.

У мережі Backstage працюють понад 350 майстрів, які щомісяця надають 12 000 послуг – від манікюру і педикюру до макіяжу, стрижок і фарбування волосся, за даними компанії. Найуспішніші салони генерують понад 4 млн грн виторгу на місяць, розповідала Дубініна в інтервʼю Forbes у серпні 2025 року.