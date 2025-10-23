Салон краси мережі Backstage Podil зруйнований внаслідок атаки Києва російськими дронами, повідомила компанія в Instagram 23 жовтня. Російські безпілотники вночі поцілили поруч із бізнес-центром «Доміно», де розташовувався салон.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Наш новий салон, який нещодавно відчинив двері, постраждав від удару… Команда сама домовилась і поїхала рятувати все, що можна було врятувати. Вцілілі баночки, шампуні, інструменти», – повідомили на сторінці мережі.
- У коментарі Forbes, компанія уточнила, що бізнес-центр найбільше постраждав серед всіх будівель на вулиці. Поки незрозуміло, чи це було влучання дрона, чи наслідки уламків.
- З команди ніхто не постраждав, наголосили в компанії. «Вночі туди поїхав директор та частина команди. Вдалося витягти один фен, одну плойку і до десяти продуктів», – коментують у пресслужбі.
- Пошкоджений БЦ «Доміно» будуть відновлювати після атаки. «Наразі нам забрали платежі за оренду та запропонували переїхати в інше приміщення власників бізнес-центру, але ми б хотіли відновити наш салон саме в БЦ Доміно», – додали у Backstage.
- Backstage Podil площею 100 кв. м відкрився у вересні 2025 року, ставши 14-м за рахунком у мережі. «Це був вже готовий салон Beauty Rehab, який за рахунок злиття компаній, перейшов під наше управління», – сказали у пресслужбі.
- Прайс відкриття салону в сегменті бізнес-плюс у Києві – €1500–1800 за кв. м, включно з орендними платежами і закупівлею косметики, розповідала Forbes співвласниця мережі Backstage Каріна Дубініна у серпні 2025-го.
Контекст
Перший салон краси Backstage відкрився у Києві у 2013 році. З того часу мережа розрослась до 15 салонів у столиці і ще двох – у Лондоні. У 2023 році бренд увійшов до списку прогресивних малих і середніх бізнесів Forbes Next 250.
Власниця мажоритарної частки бізнесу у 51% – Каріна Дубініна. Більшість із київських локацій відкриті за участю інвесторів, їх кількість у компанії не розкривають. Керує салонами материнська компанія.
У мережі Backstage працюють понад 350 майстрів, які щомісяця надають 12 000 послуг – від манікюру і педикюру до макіяжу, стрижок і фарбування волосся, за даними компанії. Найуспішніші салони генерують понад 4 млн грн виторгу на місяць, розповідала Дубініна в інтервʼю Forbes у серпні 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.