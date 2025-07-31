«Нова пошта» у першому півріччі збільшила обсяг доставлених посилок і вантажів на 7% до 238 млн одиниць, міжнародних посилок – до 5,9 млн. Про це повідомила пресслужба компанії 31 липня. Виторг «Нової пошти» за січень-червень 2025 року склав 24,6 млрд грн, що на 23% більше, ніж торік.

Деталі

Мережа компанії розширилася на 4777 нових точок сервісу, включаючи 708 нових відділень та 4069 поштоматів. Зростання відбулося по всій Україні, зокрема на прифронтових територіях, де відкрито 759 нових точок.

Наразі мережа «Нової пошти» налічує 42 311 точок: 13 985 відділень і 28 326 поштоматів.

За шість місяців 2025 року компанії групи NOVA сплатили 7,9 млрд грн податків і зборів, що на 36% більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Найбільший внесок зробила «Нова пошта» – 6,1 млрд грн, NovaPay – 765 млн грн, Nova Digital – 211 млн грн, Nova Global – 94 млн грн.

Незважаючи на воєнний стан, компанія інвестувала 1,9 млрд грн у розвиток інфраструктури, модернізацію сортувальних центрів, оновлення логістичного парку, забезпечення енергонезалежності та цифрові рішення для покращення клієнтського досвіду.

Контекст

У 2024 році «Нова пошта» збільшила дохід на 22% до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 36,9% до 2,5 млрд грн.

На початку 2024 року мережа компанії складалася з 27 050 точок обслуговування. За перше півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

Протягом року «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році. На розвиток мережі в Україні було інвестовано 1,8 млрд грн.