«Нова пошта» у першому півріччі збільшила обсяг доставлених посилок і вантажів на 7% до 238 млн одиниць, міжнародних посилок – до 5,9 млн. Про це повідомила пресслужба компанії 31 липня. Виторг «Нової пошти» за січень-червень 2025 року склав 24,6 млрд грн, що на 23% більше, ніж торік.
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Деталі
- Мережа компанії розширилася на 4777 нових точок сервісу, включаючи 708 нових відділень та 4069 поштоматів. Зростання відбулося по всій Україні, зокрема на прифронтових територіях, де відкрито 759 нових точок.
- Наразі мережа «Нової пошти» налічує 42 311 точок: 13 985 відділень і 28 326 поштоматів.
- За шість місяців 2025 року компанії групи NOVA сплатили 7,9 млрд грн податків і зборів, що на 36% більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Найбільший внесок зробила «Нова пошта» – 6,1 млрд грн, NovaPay – 765 млн грн, Nova Digital – 211 млн грн, Nova Global – 94 млн грн.
- Незважаючи на воєнний стан, компанія інвестувала 1,9 млрд грн у розвиток інфраструктури, модернізацію сортувальних центрів, оновлення логістичного парку, забезпечення енергонезалежності та цифрові рішення для покращення клієнтського досвіду.
Контекст
У 2024 році «Нова пошта» збільшила дохід на 22% до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 36,9% до 2,5 млрд грн.
На початку 2024 року мережа компанії складалася з 27 050 точок обслуговування. За перше півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.
Протягом року «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році. На розвиток мережі в Україні було інвестовано 1,8 млрд грн.
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