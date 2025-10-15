Forbes Digital підписка
«Новая почта» назначила нового СЕО

Юрий Тарасовский
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Евгений Тафийчук возглавит компании с 1 января 2026 года /пресс-служба Новой Почты

Евгений Тафийчук возглавит компании с 1 января 2026 года Фото пресс-служба Новой Почты

С 1 января 2026 года «Новую почту» возглавит операционный директор компании Евгений Тафийчук. До конца 2025 года обязанности СЕО продолжит выполнять действующий руководитель Александр Бульба, после чего состоится передача полномочий, говорится в пресс-релизе компании.

  • В ближайшие два с половиной месяца Тафийчук и Бульба будут работать вместе по модели selected&acting CEO, чтобы обеспечить плавный переход управления.
  • «Я продолжу концентрироваться на стратегических векторах развития – FAST, EASY, SAFE. Наши приоритеты – бескомпромиссное качество сервиса и рост как в Украине, так и за ее пределами. То, как мы относимся к клиентам и как работаем с деталями, определяет наше качество», – отметил Тафийчук.
  • Конкурс на должность был открытым – компания рассматривала более 20 кандидатов, в том числе из международных компаний, отметил совладелец «Новой почты» Вячеслав Климов. По его словам, до финала дошли трое претендентов: два внешних и один внутренний.
  • «Мы гордимся, что лидер, которого мы выбрали, рос вместе с компанией. Евгений знает все процессы до мельчайших деталей и имеет амбициозное видение будущего», – сказал Климов.

Контекст

Евгений Тафийчук начал работу в «Новой почте» в 2012 году с должности грузчика, а уже через год получил первую руководящую должность. За более 10 лет он прошел путь от операционного менеджера до топ-менеджера компании. Под его руководством произошла трансформация курьерской доставки, удвоилась сеть отделений и выросла скорость доставки – до самых высоких показателей на рынке. С 2021 по 2024 год он был операционным директором компании в Украине и Европе.

«Новая почта», входящая в группу компаний Nova, является одним из самых крупных логистических операторов Украины. В 2024 году компания активно расширяла присутствие в Европе, открыв отделения более чем в 15 странах. Назначение нового СЭО отражает стремление компании усилить международное развитие и сохранить лидерские позиции на внутреннем рынке.

