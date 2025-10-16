Підписка від 49 грн
Росія вдарила по сортувальному депо «Нової пошти» на Чернігівщині (фото)

Внаслідок ворожих ударів увечері 15 жовтня по Чернігівщині було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення «Нової пошти» в Ніжині, повідомила пресслужба компанії. Зазначається, що жоден із працівників не постраждав.

Деталі 

  • Посилки, які перебували у відділенні, залишилися неушкодженими, тоді як вантажі в депо частково згоріли через пожежу, повідомили у «Новій пошті». 
  • Зазначається, що наразі триває розбір завалів, оцінка стану приміщення та першочергові роботи з укріплення. Детальна інформація про пошкоджені відправлення буде встановлена після ліквідації наслідків. 
  • «Нова пошта» обіцяє компенсувати втрати клієнтам і найближчим часом повідомить деталі щодо відшкодування.
Росія вдарила по сортувальному депо «Нової пошти» на Чернігівщині (фото) /Фото 1

Наслідки атаки по об'єктах НП на Чернігівщині. Фото: «Нова пошта»

Росія вдарила по сортувальному депо «Нової пошти» на Чернігівщині (фото) /Фото 2

Наслідки атаки по об'єктах НП на Чернігівщині. Фото: «Нова пошта»

  • Крім того, поблизу Краматорська російські війська атакували дроном БДФ-авто «Нової пошти». Водій не постраждав, проте згоріли 132 посилки та причеп. Компанія заявила, що вже зв’язується з клієнтами для виплати компенсацій. 
Росія вдарила по сортувальному депо «Нової пошти» на Чернігівщині (фото) /Фото 3

Наслідки удару по авто поблизу Краматорська

Контекст 

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» включала 27 050 точок обслуговування. За перше півріччя того самого року кількість відділень збільшилася до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

У першому півріччі 2025-го компанія доставила 238 млн посилок і вантажів – на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Обсяг міжнародних відправлень зріс до 5,9 млн одиниць. Загальний виторг склав 24,6 млрд грн, що на 23% перевищує показник минулого року. Мережа розширилася на 4777 нових об’єктів, серед яких 708 відділень і 4069 поштоматів.

