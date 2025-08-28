Россия в ночь на 28 августа атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины: повреждены отдельные участки и парк скоростных поездов Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци». Обновлено в 10:30. Железнодорожники возобновили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине.

Подробности

Враг ударил по депо поездов Интерсити+. Благодаря железнодорожникам возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден.

УЗ уверяет, что делает все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. В частности, для этого будет выведен подменный подвижной состав.

Повреждённый российским ударом скоростной поезд Интерсити+

Железнодорожники устраняют последствия повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина, поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень – Звягель – Шепетовка – Здолбунов – Львов.

Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница, на участках Шепетовка – Винница и Шепетовка – Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих в/из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.

Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница – Казатин, приедут с задержкой пять и более часов: №106 Одесса – Киев, №74 Перемышль – Харьков, №22/104 Львов – Харьков/Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до двух часов: №743 Киев – Львов; №732 Киев – Запорожье; №722 Киев – Харьков; №712 Киев – Краматорск.

Международный поезд №23 Киев – Хелм будет следовать сегодня с задержкой около шести часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.

Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, задержанные из-за тревоги.

Обновлено в 10:30. Железнодорожники возобновили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине, сообщила пресс-служба УЗ. Все поезда, которые будут следовать в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут двигаться через Казатин без объезда ранее поврежденного участка.

Железнодорожники возобновили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине, сообщила пресс-служба УЗ. Все поезда, которые будут следовать в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут двигаться через Казатин без объезда ранее поврежденного участка. На одном из участков региона поезда будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры продолжается. Задержки ряда рейсов будут сохраняться, оперативно смотреть их можно здесь.

Контекст

В ночь на 28 августа враг атаковал Украину различными типами БпЛА, крылатыми ракетами Х-101/55, «Кинжалами», «Искандерами-М/KN-23». Основной удар пришелся по Киеву. Кроме того, Россия атаковала Васильков в Киевской области, Казатин в Винницкой области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Черниговщину и Запорожье.