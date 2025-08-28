Россия в ночь на 28 августа атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины: повреждены отдельные участки и парк скоростных поездов Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци». Обновлено в 10:30. Железнодорожники возобновили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине.
Подробности
- Враг ударил по депо поездов Интерсити+. Благодаря железнодорожникам возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден.
- УЗ уверяет, что делает все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. В частности, для этого будет выведен подменный подвижной состав.
- Железнодорожники устраняют последствия повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина, поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень – Звягель – Шепетовка – Здолбунов – Львов.
- Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница, на участках Шепетовка – Винница и Шепетовка – Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих в/из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.
- Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница – Казатин, приедут с задержкой пять и более часов: №106 Одесса – Киев, №74 Перемышль – Харьков, №22/104 Львов – Харьков/Краматорск.
- Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до двух часов: №743 Киев – Львов; №732 Киев – Запорожье; №722 Киев – Харьков; №712 Киев – Краматорск.
- Международный поезд №23 Киев – Хелм будет следовать сегодня с задержкой около шести часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.
- Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, задержанные из-за тревоги.
- Обновлено в 10:30. Железнодорожники возобновили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине, сообщила пресс-служба УЗ. Все поезда, которые будут следовать в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут двигаться через Казатин без объезда ранее поврежденного участка.
- На одном из участков региона поезда будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры продолжается. Задержки ряда рейсов будут сохраняться, оперативно смотреть их можно здесь.
Контекст
В ночь на 28 августа враг атаковал Украину различными типами БпЛА, крылатыми ракетами Х-101/55, «Кинжалами», «Искандерами-М/KN-23». Основной удар пришелся по Киеву. Кроме того, Россия атаковала Васильков в Киевской области, Казатин в Винницкой области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Черниговщину и Запорожье.
