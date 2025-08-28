Росія в ніч на 28 серпня атакувала залізничну інфраструктуру України: пошкоджені окремі ділянки та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці». Оновлено о 10:30. Залізничники відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині.
Деталі
- Ворог вдарив по депо поїздів Інтерсіті+. Завдяки залізничникам загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво пошкоджений.
- УЗ запевняє, що робить все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Зокрема, для цього буде виведено підмінний рухомий склад.
- Залізничники наразі усувають наслідки пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень – Звягель – Шепетівка – Здолбунів – Львів.
- Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця, на ділянках Шепетівка – Вінниця та Шепетівка – Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та №103), організовано пересадку на станції Красне.
- Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця – Козятин, приїдуть із затримкою пʼять та більше годин: №106 Одеса – Київ, №74 Перемишль – Харків, №22/104 Львів – Харків / Краматорськ.
- Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться з Києва та прямуватимуть із затримкою до двох годин: №743 Київ – Львів; №732 Київ – Запоріжжя; №722 Київ – Харків; №712 Київ – Краматорськ.
- Міжнародний поїзд №23 Київ – Хелм прямуватиме сьогодні з затримкою близько шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.
- Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу.
- Оновлено о 10:30. Залізничники відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині, повідомила пресслужба УЗ. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси, будуть рухатись через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.
- На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває. Затримки низки рейсів зберігатимуться, оперативно дивитись їх можна тут.
Контекст
У ніч на 28 серпня ворог атакував Україну різними типами БпЛА, крилатими ракетами Х-101/55, «Кинджалами», «Іскандерами-М/KN-23». Основний удар прийшовся по Києву. Крім того, Росія атакувала Васильків на Київщині, Козятин на Вінниччині, Старокостянтинів на Хмельниччині, Чернігівщину та Запоріжжя.
