За последние дни Россия уничтожила две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов в телеграмм-канале 6 октября.

Подробности

Это серьезный удар по мощностям АО «Харьковоблэнерго», отметил Терехов. По его словам, учитывая динамику атак, «грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны».

В то же время он сообщил, что большинство потребителей, которые были обесточены в результате обстрелов, уже снова со светом: в эту ночь без электроэнергии оставалось около 22 000 абонентов, а сейчас это количество сократилось до около 3500.

Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков облэнерго и коммунальных служб Харькова, подчеркнул Терехов.

Контекст

Харьков остается одним из основных направлений российских атак с начала полномасштабного вторжения. В последние недели Россия усилила удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Харьковской области, используя ракеты, беспилотники и планирующие бомбы. Эти атаки направлены на дестабилизацию энергосистемы перед зимним сезоном.

Накануне Россия атаковала Харьков ударными дронами. В результате обстрелов пострадали четыре человека. В Новобаварском районе города возникли пожары и разрушения на одном из объектов инфраструктуры.