За останні дні Росія знищила дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі 6 жовтня.

Деталі

Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго», зазначив Терехов. За його словами, враховуючи динаміку атак, «прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни».

Водночас він повідомив, що більшість споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів, вже знову зі світлом: цієї ночі без електроенергії залишалося приблизно 22 000 абонентів, а наразі ця кількість скоротилася до близько 3500.

Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій та злагодженій роботі енергетиків обленерго та комунальних служб Харкова, наголосив Терехов.

Контекст

Харків залишається одним з основних напрямків російських атак з початку повномасштабного вторгнення. За останні тижні Росія посилила удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі Харківської області, використовуючи ракети, безпілотники та плануючі бомби. Ці атаки спрямовані на дестабілізацію енергосистеми перед зимовим сезоном.

Напередодні Росія атакувала Харків ударними дронами. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. В Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на одному з об’єктів інфраструктури.