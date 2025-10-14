Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) будут влиять на объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA), сообщает Bloomberg.

Подробности

По данным агентства, с начала августа Украина нанесла по меньшей мере 28 ударов по ключевым российским НПЗ, трубопроводам и терминалам. Поэтому в нескольких регионах РФ, в частности в оккупированном Крыму, наблюдается дефицит горючего.

Кремль вынужден был ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.

IEA оценивает, что в результате атак российские мощности по переработке нефти сократились примерно на 500 000 баррелей в сутки.

В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до трехмесячного минимума – $13,4 млрд, несмотря на увеличение экспорта сырой нефти до 5,1 млн баррелей в день, самого высокого уровня с мая 2023 года.

«Раньше мы ожидали нормализации работы НПЗ в конце года, однако теперь прогнозируем более медленное восстановление», – отметили в IEA. По оценкам агентства, до июня 2026-го объемы переработки в России будут оставаться на уровне менее 5 млн баррелей в сутки с постепенным восстановлением позже.

Несмотря на официальные заявления Москвы о «стабилизации ситуации», правительство РФ засекретило большинство энергетической статистики, что затрудняет оценку реальных масштабов повреждений.

Аналитики IEA предупреждают, что снижение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов может усилить давление на российский бюджет, который уже страдает от высоких военных расходов в четвертом году войны против Украины.

Контекст

Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик атак пришелся на август: было поражено 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн т в год, что составляет около трети общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В сентябре кампания продолжилась, но масштаб целей вырос: за месяц под удары попали снова 14 заводов с общей мощностью около 121,6 млн т в год.

