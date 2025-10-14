Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Российские НПЗ не возобновятся как минимум до середины 2026 года после ударов украинских дронов – IEA

Forbes

1 хв читання

Российские НПЗ не возобновятся как минимум до середины 2026 года после ударов украинских дронов – IEA /Getty Images

Getty Images

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) будут влиять на объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA), сообщает Bloomberg.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • По данным агентства, с начала августа Украина нанесла по меньшей мере 28 ударов по ключевым российским НПЗ, трубопроводам и терминалам. Поэтому в нескольких регионах РФ, в частности в оккупированном Крыму, наблюдается дефицит горючего.
  • Кремль вынужден был ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.
  • IEA оценивает, что в результате атак российские мощности по переработке нефти сократились примерно на 500 000 баррелей в сутки.
  • В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до трехмесячного минимума – $13,4 млрд, несмотря на увеличение экспорта сырой нефти до 5,1 млн баррелей в день, самого высокого уровня с мая 2023 года.
  • «Раньше мы ожидали нормализации работы НПЗ в конце года, однако теперь прогнозируем более медленное восстановление», – отметили в IEA. По оценкам агентства, до июня 2026-го объемы переработки в России будут оставаться на уровне менее 5 млн баррелей в сутки с постепенным восстановлением позже.
  • Несмотря на официальные заявления Москвы о «стабилизации ситуации», правительство РФ засекретило большинство энергетической статистики, что затрудняет оценку реальных масштабов повреждений.
  • Аналитики IEA предупреждают, что снижение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов может усилить давление на российский бюджет, который уже страдает от высоких военных расходов в четвертом году войны против Украины.

Контекст

Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик атак пришелся на август: было поражено 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн т в год, что составляет около трети общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В сентябре кампания продолжилась, но масштаб целей вырос: за месяц под удары попали снова 14 заводов с общей мощностью около 121,6 млн т в год.

Больше об пораженных российских НПЗ и последствиях атак читайте в материале Forbes.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні