Крупнейший на северо-западе России Киришский НПЗ остановил одну из главных установок первичной переработки нефти после атаки украинских беспилотников 4 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Подробности

CDU-6 является самой производительной установкой предприятия: ее мощность составляет 8 млн т нефти в год (160 000 баррелей в сутки), что соответствует примерно 40% от общей перерабатывающей способности завода.

На возобновление работы установки, по словам собеседников агентства, может уйти около месяца.

Кроме того, завод параллельно восстанавливает другую установку, поврежденную во время предыдущей атаки в сентябре. Предприятие планирует работать на 70% мощности, привлекая другие установки сверх их номинальных возможностей.

Сокращение выпуска нефтепродуктов может усугубить дефицит некоторых нефтепродуктов, который уже ощущается на российском рынке.

Контекст

В 2024 году Киришский НПЗ, принадлежащий «Сургутнефтегазу», переработал 17,5 млн т нефти – 6,6% от общего объема переработки в России.

В 2024 году завод произвел 2 млн т бензина, более 7,1 млн т дизеля, 6,1 млн т мазута и 600 000 т битума.

Украинские дроны ударили по упомянутому НПЗ в ночь на 4 октября. Губернатор Ленинградской области заявлял о возгорании после атаки БПЛА. Об атаке на НПЗ писали телеграмм-каналы, ссылаясь на видео и фото с места удара дронов.

Перед этим, 3 октября, украинские дроны атаковали НПЗ в Орске, который находится в 1500 км от границы Украины.

С начала 2024 года ВСУ сконцентрировалась на ударах по объектам топливно-энергетического комплекса России. Украинские дроны атаковали российские НПЗ и нефтебазы не менее 30 раз. Под ударами оказались почти все крупные фабрики в европейской части РФ.

После весеннего перерыва Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, в августе было атаковано восемь НПЗ. Какие именно заводы были поражены и насколько это ощутимо для России, читайте здесь.