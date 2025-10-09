Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Российские промышленные гиганты сокращают рабочую неделю и отправляют работников в неоплачиваемые отпуска из-за спада экономики

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Грузовики GAZ 3309 на конвейере завода ГАЗ в Нижнем Новгороде /Getty Images

Грузовики GAZ 3309 на конвейере завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Фото Getty Images

Крупные российские промышленные компании переводят работников на сокращенную рабочую неделю или отправляют в отпуска без сохранения заработной платы. Причина – замедление экономики, падение внутреннего спроса и сокращение экспорта, пишет Reuters.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Не менее шести крупных предприятий в горно-металлургическом и транспортном секторах России ввели четырехдневную рабочую неделю или другие формы сокращения затрат на оплату труда.
  • В частности, крупнейший производитель цемента Cemros до конца года будет работать в режиме четырех дней в неделю, чтобы избежать увольнений на фоне падения спроса в строительстве и роста импорта из Китая, Ирана и Беларуси.
  • Сокращения коснулись и промышленных гигантов типа «Российских железных дорог», ГАЗа, КАМАЗа, АвтоВАЗа и алмазодобывающей компании «Алроса». Последняя уменьшила численность персонала, не вовлеченного непосредственно в добычу, на 10%.
  • По официальным данным, задолженность по зарплатам в России выросла втрое – до более чем 1,6 млрд рублей по состоянию на конец августа.

Контекст

Экономика России ощущает последствия санкций, высоких процентных ставок, крепкого рубля и дешевых китайских товаров, отмечают аналитики.

Секторы, не связанные с военными расходами, сократились на 5,4% с начала года. Центр макроэкономического анализа прогнозирует замедление роста ВВП до 0,7–1% в 2025 году.

Несмотря на официальные заверения Владимира Путина о «контролируемом охлаждении» экономики, правительство уже вынуждено поддерживать проблемные отрасли – от машиностроения до угледобычи. В Кузбассе 18 шахт из 151 остановили работу, а около 19 000 шахтеров потеряли работу только за первое полугодие.

Экономисты предупреждают, что без срочной помощи правительства страна рискует столкнуться с новой волной промышленного кризиса.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні