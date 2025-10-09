Крупные российские промышленные компании переводят работников на сокращенную рабочую неделю или отправляют в отпуска без сохранения заработной платы. Причина – замедление экономики, падение внутреннего спроса и сокращение экспорта, пишет Reuters .

Подробности

Не менее шести крупных предприятий в горно-металлургическом и транспортном секторах России ввели четырехдневную рабочую неделю или другие формы сокращения затрат на оплату труда.

В частности, крупнейший производитель цемента Cemros до конца года будет работать в режиме четырех дней в неделю, чтобы избежать увольнений на фоне падения спроса в строительстве и роста импорта из Китая, Ирана и Беларуси.

Сокращения коснулись и промышленных гигантов типа «Российских железных дорог», ГАЗа, КАМАЗа, АвтоВАЗа и алмазодобывающей компании «Алроса». Последняя уменьшила численность персонала, не вовлеченного непосредственно в добычу, на 10%.

По официальным данным, задолженность по зарплатам в России выросла втрое – до более чем 1,6 млрд рублей по состоянию на конец августа.

Контекст

Экономика России ощущает последствия санкций, высоких процентных ставок, крепкого рубля и дешевых китайских товаров, отмечают аналитики.

Секторы, не связанные с военными расходами, сократились на 5,4% с начала года. Центр макроэкономического анализа прогнозирует замедление роста ВВП до 0,7–1% в 2025 году.

Несмотря на официальные заверения Владимира Путина о «контролируемом охлаждении» экономики, правительство уже вынуждено поддерживать проблемные отрасли – от машиностроения до угледобычи. В Кузбассе 18 шахт из 151 остановили работу, а около 19 000 шахтеров потеряли работу только за первое полугодие.

Экономисты предупреждают, что без срочной помощи правительства страна рискует столкнуться с новой волной промышленного кризиса.