Великі російські промислові компанії переводять працівників на скорочений робочий тиждень або відправляють у відпустки без збереження зарплати. Причина – уповільнення економіки, падіння внутрішнього попиту та скорочення експорту, пише Reuters .

Деталі

Щонайменше шість великих підприємств у гірничо-металургійному і транспортному секторах Росії запровадили чотириденний робочий тиждень або інші форми скорочення витрат на оплату праці.

Зокрема, найбільший виробник цементу Cemros до кінця року працюватиме у режимі чотири дні на тиждень, щоб уникнути звільнень на тлі падіння попиту в будівництві та зростання імпорту з Китаю, Ірану й Білорусі.

Скорочення торкнулися і промислових гігантів на кшталт «Російських залізниць», ГАЗу, КАМАЗу, АвтоВАЗу та алмазодобувної компанії «Алроса». Остання зменшила чисельність персоналу, не залученого безпосередньо до видобутку, на 10%.

За офіційними даними, заборгованість із зарплат у Росії зросла втричі – до понад 1,6 млрд рублів станом на кінець серпня.

Контекст

Економіка Росії відчуває наслідки санкцій, високих відсоткових ставок, міцного рубля та дешевих китайських товарів, зазначають аналітики.

Сектори, не пов’язані з військовими витратами, скоротилися на 5,4% від початку року. Центр макроекономічного аналізу прогнозує сповільнення зростання ВВП до 0,7–1% у 2025 році.

Попри офіційні запевнення Володимира Путіна про «контрольоване охолодження» економіки, уряд уже змушений підтримувати проблемні галузі – від машинобудування до вуглевидобутку. У Кузбасі 18 шахт зі 151 зупинили роботу, а близько 19 000 шахтарів втратили роботу лише за перше півріччя.

Економісти попереджають, що без термінової допомоги уряду країна ризикує зіткнутися з новою хвилею промислової кризи.