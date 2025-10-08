Российский рынок акций показал самое сильное за три года падение: индекс Мосбиржи опустился до самой низкой отметки с декабря прошлого года, а по сравнению с закрытием торгов во вторник упал до минимума с сентября 2022 года. Вероятно, это связано с заявлениями МИД России, которые дали понять, что надежды на окончание войны в Украине практически исчезли, пишет The Moscow Times .

Подробности

На закрытии рынка акции «Газпрома» подешевели на 4,1%, Сбербанка – на 4,9%, ВТБ – на 4,7%, «Роснефти» – на 2,5%. Бумаги «Северстали» пикировали на 4,9%, «Аэрофлота» – на 5%. Более 5% потеряли «Ростелеком», «Интер РАО» и Магнитогорский металлургический комбинат. На 6,7% упали котировки «Мечела».

Аналитики объясняют обвал резким ухудшением геополитических ожиданий: замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что отношения со США «разрушены до фундамента», а импульс после встречи Путина и Трампа на Аляске «исчерпан». Накануне Владимир Путин публично подтвердил, что «задачи СВО» остаются неизменными.

Рынок, несколько месяцев демонстрировавший рост на фоне завышенных ожиданий, теперь падает пятую неделю подряд. С февраля, когда начались переговоры между Путиным и Трампом, Мосбиржа потеряла более 22% капитализации – около 1,3 трлн рублей.

Падение фондового рынка совпало с резким замедлением экономики РФ. По данным аналитиков, в июле–августе рост ВВП составил лишь 0,4% в годовом исчислении. Промышленные отрасли вне военного сектора сокращаются: производство мебели – на 12,7%, одежды – на 9,1%, металлопродукции – на 8,4%.

Всемирный банк прогнозирует России только 0,9% роста в 2025 году, 0,8% – в 2026-м и 1% – в 2027-м.

Контекст

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник сообщил, что администрация Трампа, вероятно, не одобрит продажу Tomahawk для использования Украиной, поскольку имеющиеся запасы зарезервированы для нужд Военно-морских сил США и других приоритетных задач. В то же время не исключается возможность предоставления Киеву альтернативных ракет с большим радиусом действия.

Кремль назвал возможную поставку ракет Tomahawk эскалацией конфликта. Путин заявил, что подобные поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.

6 октября Дональд Трамп заявил, что «в определенном смысле» уже принял решение о возможной поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.