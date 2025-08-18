Forbes Digital підписка
Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео)

Александр Пикало
Россия атаковала Сумы в ночь на 18 августа, попав по Сумскому государственному университету. Об этом сообщили местное издание «Кордон.Медіа», и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и ГСЧС в Facebook.

  • По предварительной информации, Россия использовала по меньшей мере четыре ударных беспилотника, нанеся удары по гражданской инфраструктуре.
  • В результате атаки вспыхнул пожар в нежилом здании. Предварительно жертв нет, но данные о пострадавших и масштабах разрушений еще уточняются. По данным ГСЧС, спасатели устранили последствия комбинированных российских ударов в Сумах и Шосткинской общине.
Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 1

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 2

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 3

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 4

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 5

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 6

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 7

Последствия обстрелов Фото: ГСЧС

  • «В Сумах повреждены здания одного из вузов. Возник значительный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели временно прекращали работу. Все очаги огня ликвидированы», – сообщили в ГСЧС.
Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 8

Последствия атаки на СумГУ Фото: Кордон.Медіа

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 9

Последствия атаки на СумГУ Фото: Кордон.Медіа

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 10

Последствия атаки на СумГУ Фото: Кордон.Медіа

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 11

Последствия атаки на СумГУ Фото: Кордон.Медіа

Россия атаковала Сумский государственный университет: разрушен один из корпусов (фото, видео) /Фото 12

Последствия атаки на СумГУ Фото: Кордон.Медіа

  • В Шосткинской общине под удар попал жилищный сектор, огонь охватил дома и хозяйственные постройки. Пожары были погашены.

Контекст

В ночь на 18 августа враг совершил атаку, использовав четыре баллистических ракеты «Искандер-М» из районов Таганрога, Миллерово и Курска, а также 140 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ) та Чауды (временно оккупированная территория Крыма), сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной уничтожены или подавлены 88 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов в северных, южных, восточных и центральных регионах Украины.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 25 объектах в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

