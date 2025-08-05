Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Лозовой Харьковской области: город пережил самую массированную атаку с начала войны, сообщил городской голова Сергей Зеленский. По данным «Укрзализныци», есть погибший работник железной дороги.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Подробности
- Повреждены критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Есть раненые – среди них двое детей, рассказал мэр. По его словам, в городе перебои с водоснабжением, без света остается часть города, в том числе Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ.
- ГСЧС сообщила о шести очагах пожаров в Лозовой: горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.
- Глава УЗ Александр Перцовский сообщил о погибшем сотруднике – дежурном механике одного из подразделений на железнодорожном узле и четырех травмированных работниках. Несколько составов электропоездов изувечены, отметил глава УЗ.
- Поезд №66/65 – 166/165 «Умань – Черкассы – Харьков» следует по объездному маршруту, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления.
- Пассажиров из/до Лозовой к поездам в Лимановке (бывшее Панютино) будут доставлять автобусы.
Материалы по теме
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.