Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Лозовой Харьковской области: город пережил самую массированную атаку с начала войны, сообщил городской голова Сергей Зеленский. По данным «Укрзализныци», есть погибший работник железной дороги.