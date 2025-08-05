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«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Лозовой Харьковской области: город пережил самую массированную атаку с начала войны, сообщил городской голова Сергей Зеленский. По данным «Укрзализныци», есть погибший работник железной дороги.

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  • Повреждены критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Есть раненые – среди них двое детей, рассказал мэр. По его словам, в городе перебои с водоснабжением, без света остается часть города, в том числе Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ.
  • ГСЧС сообщила о шести очагах пожаров в Лозовой: горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.
«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 1

Последствия российского удара по Лозовой Харьковской области

«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 2

Последствия российского удара по Лозовой Харьковской области

«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 3

Последствия российского удара по Лозовой Харьковской области

«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 4

Последствия российского удара по Лозовой Харьковской области

«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 5

Последствия российского удара по Лозовой Харьковской области

«Самая массированная атака с начала войны». Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру Лозовой, есть погибший (фото) /Фото 6
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  • Глава УЗ Александр Перцовский сообщил о погибшем сотруднике – дежурном механике одного из подразделений на железнодорожном узле и четырех травмированных работниках. Несколько составов электропоездов изувечены, отметил глава УЗ.
  • Поезд №66/65 – 166/165 «Умань – Черкассы – Харьков» следует по объездному маршруту, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления.
  • Пассажиров из/до Лозовой к поездам в Лимановке (бывшее Панютино) будут доставлять автобусы.
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