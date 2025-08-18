Підписка від 49 грн
Росіяни вдарили по Сумському університету: зруйнували один із корпусів (фото, відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Росія атакувала Суми у ніч на 18 серпня, поціливши по Сумському державному університету. Про це повідомили місцеве видання «Кордон.Медіа», в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та ДСНС у Facebook.

  • За попередньою інформацією, Росія використала щонайменше чотири ударні безпілотники, які завдали ударів по цивільній інфраструктурі. 
  • Внаслідок атаки спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Попередньо жертв немає, але дані про постраждалих і масштаби руйнувань ще уточнюються. За даними ДСНС, рятувальники усунули наслідки комбінованих російських ударів у Сумах та Шосткинській громаді.
Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Фото: ДСНС

  • «У Сумах пошкоджено будівлі одного з вишів. Виникла значна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники тимчасово припиняли роботи. Усі осередки вогню ліквідовано», – повідомили в ДСНС. 
Наслідки атаки на СумДУ Фото: Кордон.Медіа

Наслідки атаки на СумДУ Фото: Кордон.Медіа

Наслідки атаки на СумДУ Фото: Кордон.Медіа

Наслідки атаки на СумДУ Фото: Кордон.Медіа

Наслідки атаки на СумДУ Фото: Кордон.Медіа

  • У Шосткинській громаді під удар потрапив житловий сектор, вогонь охопив будинки та господарські споруди. Пожежі були погашені.

Контекст 

У ніч на 18 серпня ворог здійснив атаку, використавши чотири балістичні ракети «Іскандер-М» із районів Таганрога, Міллерово та Курська, а також 140 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (тимчасово окупована територія Криму), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знищено або подавлено 88 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах України.

Зафіксовано влучання ракет і ударних БПЛА на 25 об’єктах у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

