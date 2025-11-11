Компания Rozetka отказалась от сотрудничества с блогером и экс-ведущей телеканалов NewsOne и «Наш» Ангелиной Пычик. Так бренд отреагировал на публикацию руководителя видеоредакции Liga.net Юрия Смирнова, который призвал украинские бренды учитывать репутационные риски.

Подробности

Rozetka, которая сотрудничала с блогершей, 11 ноября ответила на сообщение Смирнова, что все сотрудничества с инфлюэнсеркой отменили, а видео удалили».

Бренд сотрудничал с Ангелиной Пычик в разовой интеграции, говорят в пресс-службе Rozetka. Снятый контент удалят, а все последующие проявления отменят.

«Для нас принципиально, чтобы все, с кем мы сотрудничаем, разделяли ценности компании, поэтому в подобных случаях решения бескомпромиссны и принимаются мгновенно», – отметили в пресс-службе.

Контекст

Ангелина Пычик – экс-ведущая пророссийских телеканалов NewsOne и «Наш». Бывший соведущий Ангелины Пычик – Макс Назаров, которому СБУ в 2025-м объявила подозрение.

Сейчас Пычик занимается блогерством: снимает популярные видео для TikTok и Instagram о том, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве. На странице в Instagram Пычик более 100 000 подписчиков, в TikTok – 280 000.

Пычик имеет канал на YouTube, где рассказывает о жизни в США и записывает интервью. На одном из последних видео экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его невеста Светлана Павелецкая ответили на вопросы блогерши: «Как вы познакомились?». Среди героев также украинские звезды – Melovin, Кажанна, Елена Тополя, Алексей Суханов.

NewsOne и «Наш» – пророссийские пропагандистские телеканалы. Этер NewsOne заблокировали 2 февраля 2021-го по решению СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. 11 февраля 2022-го СНБО ввел санкции против телеканала «Наш» экс-нардепа Евгения Мураева, а в июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении Мураеву, подозреваемому в государственной измене.