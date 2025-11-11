Підписка від 49 грн
Rozetka відмовилась від співпраці з інфлюенсеркою, яка раніше працювала на проросійських каналах Медведчука та Мураєва

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

1 хв читання

Компанія Rozetka відмовилася від співпраці з блогеркою та ексведучою телеканалів NewsOne та «Наш» Ангеліною Пичик. Так бренд відреагував на публікацію керівника відеоредакції Liga.net Юрія Смирнова, який закликав українські бренди зважати на репутаційні ризики.

Ангеліна Пичик — ексведуча проросійських телеканалів NewsOne та «Наш». /Фото з особистого архіву

NewsOne та «Наш» – проросійські пропагандистські телеканали. Фото Фото з особистого архіву

  • Rozetka, яка співпрацювала з блогеркою, 11 листопада відповіла на допис Смирнова, що усі співпраці з інфлюенсеркою скасували, а відео видалили».
  • Бренд співпрацював з Ангеліною Пичик у разовій інтеграції, кажуть у пресслужбі Rozetka. Відзнятий контент видалять, а всі подальші прояви скасують.
  • «Для нас принципово, щоб усі, з ким ми співпрацюємо, поділяли цінності компанії, тому в подібних випадках рішення є безкомпромісними та ухвалюються миттєво», – зазначили в пресслужбі.

Контекст

Ангеліна Пичик – ексведуча проросійських телеканалів NewsOne та «Наш». Колишній співведучий Ангеліни Пичик – Макс Назаров, якому СБУ в 2025-му оголосила підозру.

Зараз Пичик займається блогерством: знімає популярні відео для TikTok та Instagram про те, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. На сторінці в Instagram Пичик понад 100 000 підписників, TikTok – 280 000.

Пичик має канал на YouTube, де розповідає про життя у США та записує інтервʼю. На одному з останніх відео ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його наречена Світлана Павелецька відповіли на питання блогерки: «Як ви познайомилися?». Серед героїв також українські зірки – Melovin, Кажанна, Олена Тополя, Олексій Суханов.

NewsOne та «Наш» – проросійські пропагандистські телеканали. Етер NewsOne заблокували 2 лютого 2021-го за рішенням РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. 11 лютого 2022-го РНБО запровадила санкції проти телеканалу «Наш» екснардепа Євгена Мураєва, а в липні 2023-го СБУ повідомила про підозру Мураєву, якого підозрюють у державній зраді.

