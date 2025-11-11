Компанія Rozetka відмовилася від співпраці з блогеркою та ексведучою телеканалів NewsOne та «Наш» Ангеліною Пичик. Так бренд відреагував на публікацію керівника відеоредакції Liga.net Юрія Смирнова, який закликав українські бренди зважати на репутаційні ризики.

Деталі

Rozetka, яка співпрацювала з блогеркою, 11 листопада відповіла на допис Смирнова, що усі співпраці з інфлюенсеркою скасували, а відео видалили».

Бренд співпрацював з Ангеліною Пичик у разовій інтеграції, кажуть у пресслужбі Rozetka. Відзнятий контент видалять, а всі подальші прояви скасують.

«Для нас принципово, щоб усі, з ким ми співпрацюємо, поділяли цінності компанії, тому в подібних випадках рішення є безкомпромісними та ухвалюються миттєво», – зазначили в пресслужбі.

Контекст

Ангеліна Пичик – ексведуча проросійських телеканалів NewsOne та «Наш». Колишній співведучий Ангеліни Пичик – Макс Назаров, якому СБУ в 2025-му оголосила підозру.

Зараз Пичик займається блогерством: знімає популярні відео для TikTok та Instagram про те, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. На сторінці в Instagram Пичик понад 100 000 підписників, TikTok – 280 000.

Пичик має канал на YouTube, де розповідає про життя у США та записує інтервʼю. На одному з останніх відео ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його наречена Світлана Павелецька відповіли на питання блогерки: «Як ви познайомилися?». Серед героїв також українські зірки – Melovin, Кажанна, Олена Тополя, Олексій Суханов.

NewsOne та «Наш» – проросійські пропагандистські телеканали. Етер NewsOne заблокували 2 лютого 2021-го за рішенням РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. 11 лютого 2022-го РНБО запровадила санкції проти телеканалу «Наш» екснардепа Євгена Мураєва, а в липні 2023-го СБУ повідомила про підозру Мураєву, якого підозрюють у державній зраді.