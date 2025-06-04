Международное рейтинговое агентство S&P Global объявило о дефолте по ВВП-облигациям Украины. 2 июня Украина не осуществила платеж на сумму $665 млн , что привело к снижению рейтинга этих ценных бумаг с CC до D (дефолт), говорится в сообщении агентства.

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«Мы не ожидаем, что платеж будет осуществлен в течение 10-дневного льготного периода, предусмотренного договором, из-за моратория правительства на выплаты по этим облигациям, если их не реструктуризируют», – отметило агентство.

При этом рейтинги Украины в иностранной валюте остались на уровне SD/SD (выборочный дефолт), а суверенный рейтинг в гривне сохранился на уровне CCC+/C со стабильным прогнозом.

Стабильный прогноз для гривневого долга отражает стремление правительства продолжать обслуживать внутренний долг во избежание давления на банковскую систему, являющуюся основным держателем этих облигаций.

Правительство Украины приостановило выплаты по коммерческим обязательствам, которые не были реструктуризированы в сентябре 2024 года, включая ВВП-облигации, иностранный коммерческий кредит и еврооблигации государственной энергетической компании. Эти обязательства составляют примерно 6% общего коммерческого долга и менее 3% общего государственного долга.

S&P Global отмечает, что реструктуризация внешнего долга проводится в рамках программы МВФ для уменьшения давления на долговое обслуживание и восстановление устойчивости государственного долга. В то же время гривневый долг, преимущественно удерживаемый Национальным банком Украины и государственными банками, остается вне реструктуризации, чтобы избежать дестабилизации банковского сектора.

Контекст

Украина не осуществила платеж по ВВП-варрантам из-за отсутствия соглашения с кредиторами по реструктуризации этого долга. В конце апреля Министерство финансов Украины провело переговоры с владельцами ВВП-варрантов, но достичь договоренности не удалось.

Эти долговые бумаги привязаны к росту экономики и являются частью госдолга, сформировавшегося еще в 2015 году. Полномасштабная война сделала невозможным их полное погашение. В чем заключается сложность этих обязательств и насколько серьезным является технический дефолт? Подробнее читайте в материале Forbes.