Международное рейтинговое агентство S&P Global объявило о дефолте по ВВП-облигациям Украины. 2 июня Украина не осуществила платеж на сумму $665 млн, что привело к снижению рейтинга этих ценных бумаг с CC до D (дефолт), говорится в сообщении агентства.
Подробности
- «Мы не ожидаем, что платеж будет осуществлен в течение 10-дневного льготного периода, предусмотренного договором, из-за моратория правительства на выплаты по этим облигациям, если их не реструктуризируют», – отметило агентство.
- При этом рейтинги Украины в иностранной валюте остались на уровне SD/SD (выборочный дефолт), а суверенный рейтинг в гривне сохранился на уровне CCC+/C со стабильным прогнозом.
- Стабильный прогноз для гривневого долга отражает стремление правительства продолжать обслуживать внутренний долг во избежание давления на банковскую систему, являющуюся основным держателем этих облигаций.
- Правительство Украины приостановило выплаты по коммерческим обязательствам, которые не были реструктуризированы в сентябре 2024 года, включая ВВП-облигации, иностранный коммерческий кредит и еврооблигации государственной энергетической компании. Эти обязательства составляют примерно 6% общего коммерческого долга и менее 3% общего государственного долга.
- S&P Global отмечает, что реструктуризация внешнего долга проводится в рамках программы МВФ для уменьшения давления на долговое обслуживание и восстановление устойчивости государственного долга. В то же время гривневый долг, преимущественно удерживаемый Национальным банком Украины и государственными банками, остается вне реструктуризации, чтобы избежать дестабилизации банковского сектора.
Контекст
Украина не осуществила платеж по ВВП-варрантам из-за отсутствия соглашения с кредиторами по реструктуризации этого долга. В конце апреля Министерство финансов Украины провело переговоры с владельцами ВВП-варрантов, но достичь договоренности не удалось.
Эти долговые бумаги привязаны к росту экономики и являются частью госдолга, сформировавшегося еще в 2015 году. Полномасштабная война сделала невозможным их полное погашение. В чем заключается сложность этих обязательств и насколько серьезным является технический дефолт? Подробнее читайте в материале Forbes.
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