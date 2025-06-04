Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оголосило про дефолт за ВВП-облігаціями України. 2 червня Україна не здійснила платіж на суму $665 млн , що призвело до зниження рейтингу цих цінних паперів з «CC» до «D» (дефолт), йдеться у повідомленні агентства.

Деталі

«Ми не очікуємо, що платіж буде здійснено протягом 10-денного пільгового періоду, передбаченого договором, через мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не реструктуризують», – зазначило агентство.

При цьому рейтинги України в іноземній валюті залишилися на рівні «SD/SD» (вибірковий дефолт), а суверенний рейтинг у гривні зберігся на рівні «CCC+/C» зі стабільним прогнозом.

Стабільний прогноз для гривневого боргу відображає прагнення уряду продовжувати обслуговувати внутрішній борг, щоб уникнути тиску на банківську систему, яка є основним утримувачем цих облігацій.

Уряд України призупинив виплати за комерційними зобов’язаннями, які не були реструктуризовані у вересні 2024 року, включаючи ВВП-облігації, іноземний комерційний кредит та єврооблігації державної енергетичної компанії. Ці зобов’язання становлять приблизно 6% від загального комерційного боргу та менше 3% від загального державного боргу.

S&P Global зазначає, що реструктуризація зовнішнього боргу проводиться в рамках програми МВФ для зменшення тиску на боргове обслуговування та відновлення стійкості державного боргу. Водночас гривневий борг, який переважно утримується Національним банком України та державними банками, залишається поза реструктуризацією, щоб уникнути дестабілізації банківського сектору.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 30 травня 20 найефективніших банків країни 2025

Контекст

Україна не здійснила платіж за ВВП-варантами через відсутність угоди з кредиторами щодо реструктуризації цього боргу. Наприкінці квітня Міністерство фінансів України провело переговори з власниками ВВП-варантів, але досягти домовленості не вдалося.

Ці боргові папери прив’язані до зростання економіки та є частиною державного боргу, що сформувався ще у 2015 році. Повномасштабна війна унеможливила їх повне погашення. У чому полягає складність цих зобов’язань і наскільки серйозним є технічний дефолт? Детальніше читайте в матеріалі Forbes.