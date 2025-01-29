СБУ заявила об аресте «новых» активов российского олигарха Дерипаски более чем на 2 млрд грн

Служба безопасности Украины заявила об аресте «новых» активов российского олигарха Олега Дерипаски на сумму более 2,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства 29 января.
Подробности
- Речь идет об около 500 000 тонн бокситов и глинозема, изготовленных в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Эта продукция хранилась на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске.
- По данным правоохранителей, арестованные материалы использовались как ключевой компонент для производства алюминия на российских заводах принадлежащей Дерипаске компании «Русал». По данным следствия, активы контролировали через коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.
Контекст
Николаевский глиноземный завод был приватизирован в 2000 году и интегрирован в российскую группу «Русал». Предприятие импортировало бокситы из гвинейских месторождений «Русала», перерабатывало их в глинозем и снабжало алюминиевые заводы группы в России. Ежегодно завод производил около 1,7 млн тонн глинозема, что составило 20% от общего объема производства компании.
Работа предприятия была остановлена 1 марта 2022 года. Тогда «Русал» объяснил это «неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и близлежащих территориях». Для компенсации потерь Россия в первой половине 2022 года удвоила импорт глинозема из Казахстана.
В феврале 2023 г. суд принял решение о национализации Николаевского глиноземного завода и других активов Дерипаски в Украине на общую сумму 10 млрд грн. По словам Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа», до полномасштабного вторжения стоимость завода превышала $1 млрд. СБУ оценила общую стоимость национализированных активов олигарха в 10 млрд грн.
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