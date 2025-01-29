СБУ заявила об аресте «новых» активов российского олигарха Дерипаски более чем на 2 млрд грн

Служба безопасности Украины заявила об аресте «новых» активов российского олигарха Олега Дерипаски на сумму более 2,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства 29 января.

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Речь идет об около 500 000 тонн бокситов и глинозема, изготовленных в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Эта продукция хранилась на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске.

По данным правоохранителей, арестованные материалы использовались как ключевой компонент для производства алюминия на российских заводах принадлежащей Дерипаске компании «Русал». По данным следствия, активы контролировали через коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.

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Контекст

Николаевский глиноземный завод был приватизирован в 2000 году и интегрирован в российскую группу «Русал». Предприятие импортировало бокситы из гвинейских месторождений «Русала», перерабатывало их в глинозем и снабжало алюминиевые заводы группы в России. Ежегодно завод производил около 1,7 млн тонн глинозема, что составило 20% от общего объема производства компании.

Работа предприятия была остановлена ​​1 марта 2022 года. Тогда «Русал» объяснил это «неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и близлежащих территориях». Для компенсации потерь Россия в первой половине 2022 года удвоила импорт глинозема из Казахстана.

В феврале 2023 г. суд принял решение о национализации Николаевского глиноземного завода и других активов Дерипаски в Украине на общую сумму 10 млрд грн. По словам Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа», до полномасштабного вторжения стоимость завода превышала $1 млрд. СБУ оценила общую стоимость национализированных активов олигарха в 10 млрд грн.