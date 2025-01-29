СБУ заявила про арешт «нових» активів російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн

Служба безпеки України заявила про арешт «нових» активів російського олігарха Олега Дерипаски на суму понад 2,1 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства 29 січня.

Деталі

Йдеться про близько 500 000 тонн бокситів і глинозему, які були виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення РФ. Ця продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав Дерипасці.

За даними правоохоронців, арештовані матеріали використовувалися як ключовий компонент для виробництва алюмінію на російських заводах компанії «Русал», яка належить Дерипасці. За даними слідства, активи контролювали через комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

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Контекст

Миколаївський глиноземний завод був приватизований у 2000 році та інтегрований у російську групу «Русал». Підприємство імпортувало боксити з гвінейських родовищ «Русалу», переробляло їх на глинозем і постачало на алюмінієві заводи групи в Росії. Щорічно завод виробляв близько 1,7 млн тонн глинозему, що становило 20% від загального обсягу виробництва компанії.

Роботу підприємства було зупинено 1 березня 2022 року. Тоді «Русал» пояснив це «неминучими логістичними та транспортними проблемами на Чорному морі та прилеглих територіях». Для компенсації втрат Росія в першій половині 2022-го подвоїла імпорт глинозему з Казахстану.

У лютому 2023 року суд ухвалив рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу та інших активів Дерипаски в Україні на загальну суму 10 млрд грн. За словами Давида Арахамії, очільника фракції «Слуга народу», до повномасштабного вторгнення вартість заводу перевищувала $1 млрд. СБУ оцінила загальну вартість націоналізованих активів олігарха у 10 млрд грн.