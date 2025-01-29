СБУ заявила про арешт «нових» активів російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн

Служба безпеки України заявила про арешт «нових» активів російського олігарха Олега Дерипаски на суму понад 2,1 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства 29 січня.
Деталі
- Йдеться про близько 500 000 тонн бокситів і глинозему, які були виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення РФ. Ця продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав Дерипасці.
- За даними правоохоронців, арештовані матеріали використовувалися як ключовий компонент для виробництва алюмінію на російських заводах компанії «Русал», яка належить Дерипасці. За даними слідства, активи контролювали через комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.
Контекст
Миколаївський глиноземний завод був приватизований у 2000 році та інтегрований у російську групу «Русал». Підприємство імпортувало боксити з гвінейських родовищ «Русалу», переробляло їх на глинозем і постачало на алюмінієві заводи групи в Росії. Щорічно завод виробляв близько 1,7 млн тонн глинозему, що становило 20% від загального обсягу виробництва компанії.
Роботу підприємства було зупинено 1 березня 2022 року. Тоді «Русал» пояснив це «неминучими логістичними та транспортними проблемами на Чорному морі та прилеглих територіях». Для компенсації втрат Росія в першій половині 2022-го подвоїла імпорт глинозему з Казахстану.
У лютому 2023 року суд ухвалив рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу та інших активів Дерипаски в Україні на загальну суму 10 млрд грн. За словами Давида Арахамії, очільника фракції «Слуга народу», до повномасштабного вторгнення вартість заводу перевищувала $1 млрд. СБУ оцінила загальну вартість націоналізованих активів олігарха у 10 млрд грн.
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