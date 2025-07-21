Хакеры атаковали серверы Microsoft, поставив под угрозу тысячи компаний по всему миру, сообщает The Wall Street Journal . Злоумышленники воспользовались уязвимостью в серверах SharePoint, что позволяет получать полный доступ к файловым системам, внутренним настройкам и запускать вредоносный код.

Подробности

Microsoft выпустила срочное обновление безопасности для SharePoint Subscription Edition и SharePoint 2019, которое, по заявлению компании, полностью защищает пользователей. Обновление SharePoint 2016 еще в разработке. Компания призывает клиентов немедленно установить патчи или отключить серверы от интернета, если обновление невозможно.

Microsoft также сообщила, что облачная версия SharePoint Online в Microsoft 365 не пострадала.

По данным компании Censys, под угрозой могут находиться более 10 000 организаций, преимущественно в США, Нидерландах, Великобритании и Канаде. Среди пострадавших – государственные учреждения США, университеты, энергетические компании и телекоммуникационная компания в Азии.

Компания Palo Alto Networks сообщила в X об активной глобальной эксплуатации уязвимостей, назвав их серьезной угрозой.

Чарльз Кармакал, технический директор Mandiant (подразделение Google Cloud), охарактеризовал проблему как нулевой день и назвал рекомендации Microsoft «уникально срочными и радикальными». Он подчеркнул, что компании должны предполагать возможность компрометации и проводить тщательное расследование, поскольку угроза продолжает развиваться.

Microsoft координирует действия с CISA, киберкомандованием Минобороны США и другими партнерами по кибербезопасности.

Контекст

В июне исследователи Cybernews обнаружили 30+ баз данных с 16 млрд записей логинов и паролей от соцсетей (Facebook, Telegram), сервисов Google, Apple, VPN, GitHub и т.д. Это одна из самых больших утечек в истории, вероятно, вызванная вредоносным ПО, ворующим учетные данные. Команда Cybernews нашла архивы от 16 до 3,5 млрд записей, касающихся соцсетей, корпоративных систем и даже правительственных платформ.