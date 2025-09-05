Український маркетплейс для пошуку та доставки медикаментів Liki24.com вийшов на ринок Великої Британії, повідомив засновник платформи Антон Авринський. Для Liki24.com це перший ринок за межами Євросоюзу.

Деталі

За словами Антона Авринського, за місяць роботи Велика Британія вже увійшла до четвірки найкращих європейських ринків компанії за доходами.

«Всього після двох місяців тестування та шести років роздумів ми запустилися у Великій Британії. Попит очевидний: деякі користувачі вже розмістили по пʼять замовлень і більше. Авіадоставка, що доставляє замовлення протягом одного-двох днів, також має велику популярність», – зазначив Авринський.

Контекст

Liki24 заснували Антон Авринський, Дмитро Лятамбур, Сергій Фадєєв, Сергій Клєбанов та Володимир Зубенко у 2017-му. В Україні компанія працювала з понад 12 000 аптек, де клієнти можуть бронювати ліки або замовляти їх доставкою. Серед них мережі АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Подорожник» та інші.

Liki24 користуються понад 2,5 млн людей. Щомісяця сайт і додатки відвідують понад 3 млн користувачів. На платформі представлені понад 13 000 продавців.

У липні цього року Liki24 залучила $9 млн інвестицій у Series A раунді. Раунд підтримали українські фонди u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC та казахстанський MA7 Ventures.

Після болісного виходу з Польщі у 2022-му засновник Авринський розробив обережну стратегію виходу на нові країни: тестова присутність, аналітика, потім масштабування. Як працює його стратегія, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.