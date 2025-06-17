Компания OpenAI заключила контракт на $200 млн с Министерством обороны США для реализации пилотного проекта, исследующего возможность использования ИИ в административных и заданиях безопасности. Об этом компания сообщила в блоге 16 июня.
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Подробности
- OpenAI объявила о запуске новой инициативы OpenAI for Government, объединяющей все правительственные проекты компании.
- Пилотный проект предусматривает разработку ИИ-решений для таких задач, как организация медицинских услуг для военных и их семей, анализ данных закупок и проактивная защита от кибератак. Компания подчеркнула, что все применения ИИ будут соответствовать политикам OpenAI относительно этического использования технологий.
- OpenAI for Government объединяет все текущие правительственные проекты компании, включая ChatGPT Gov – версию ChatGPT для госслужащих, а также партнерства с NASA, Национальными институтами здоровья, Лабораторией исследований ВВС и Министерством финансов.
- Целью инициативы является предоставление федеральным, штатным и местным правительствам доступа к передовым ИИ-моделям в безопасных средах, кастомизированных решений для нацбезопасности и практической поддержки.
Контекст
Контракт с Пентагоном подчеркивает амбиции OpenAI занять лидерские позиции на рынке ИИ для правительственного сектора, где спрос на автоматизацию и кибербезопасность стремительно растет. Инициатива OpenAI for Government ставит компанию в конкуренцию с такими гигантами, как Microsoft и Google, которые также предлагают ИИ-решения для правительств.
В 2024 году OpenAI заключила партнерство с производителем оружия Anduril Industries для создания ИИ для противодронных систем, что свидетельствует о расширении сотрудничества с правительством США, особенно в сфере нацбезопасности.
В июне годовой доход OpenAI составил $10 млрд, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($5,5 млрд).
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