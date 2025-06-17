Компанія OpenAI уклала контракт на $200 млн із Міністерством оборони США для реалізації пілотного проєкту, який досліджуватиме можливість використання ШІ в адміністративних і безпекових завданнях. Про це компанія повідомила у блозі 16 червня.

Деталі

OpenAI оголосила про запуск нової ініціативи OpenAI for Government, що об’єднує всі урядові проєкти компанії.

Пілотний проєкт передбачає розробку ШІ-рішення для таких завдань, як організація медичних послуг для військових та їхніх сімей, аналіз даних закупівель і проактивний захист від кібератак. Компанія наголосила, що усі застосування ШІ відповідатимуть політикам OpenAI щодо етичного використання технологій.

OpenAI for Government об’єднує всі поточні урядові проєкти компанії, включно з ChatGPT Gov – версією ChatGPT для держслужбовців, а також партнерствами з NASA, Національними інститутами здоров’я, Лабораторією досліджень ВПС і Міністерством фінансів.

Мета ініціативи – надати федеральним, штатним і місцевим урядам доступ до передових ШІ-моделей у безпечних середовищах, кастомізованих рішень для нацбезпеки та практичної підтримки.

Контекст

Контракт із Пентагоном підкреслює амбіції OpenAI зайняти лідерські позиції на ринку ШІ для урядового сектору, де попит на автоматизацію та кібербезпеку стрімко зростає. Ініціатива OpenAI for Government ставить компанію в конкуренцію з такими гігантами, як Microsoft і Google, які також пропонують ШІ-рішення для урядів.

У 2024 році OpenAI уклала партнерство з виробником зброї Anduril Industries для створення ШІ для протидронних систем, що свідчить про розширення співпраці з урядом США, особливо у сфері нацбезпеки.

У червні річний дохід OpenAI сягнув $10 млрд, що майже удвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року ($5,5 млрд).