ИИ может превзойти человека в течение следующих 5–10 лет – CEO Google DeepMind

Искусственный интеллект, который может превзойти человека в любой задаче, может появиться в течение 5–10 лет. Такое мнение озвучил гендиректор Google DeepMind Демис Гассабис на брифинге в лондонском офисе компании, пишет CNBC .

Подробности

Современные системы ИИ еще далеки от человеческих возможностей, считает Гассабис. Они могут выполнять отдельные задачи, но не способны охватить весь спектр сложных способностей, присущих человеку.

По его словам, искусственный общий интеллект (AGI) – это система, которая может выполнять все задачи на уровне или лучше человека. Гассабис отметил, что для этого нужны дополнительные исследования, но прогресс в этом направлении будет заметен уже в ближайшие годы.

После AGI может появиться искусственный суперинтеллект (ASI), значительно превосходящий человека, говорит исследователь. Однако когда именно это произойдет, пока никто не знает, добавил Гассабис.

Он считает, что главное препятствие на пути к AGI – это способность искусственного интеллекта понимать контекст из реального мира.

Контекст

Прогнозы появления AGI отличаются среди лидеров технологической отрасли. К примеру, гендиректор китайской компании Baidu Робин Ли считает, что AGI появится не ранее чем через 10 лет. Дарио Амодей, глава стартапа Anthropic, прогнозирует, что ИИ, который превзойдет человека в большинстве задач, может появиться уже через 2–3 года. Еще более оптимистичный прогноз озвучил Джиту Патель, главный продуктовый директор Cisco, допускающий появление AGI уже в 2025 году.

Гендиректор Tesla Илон Маск считает, что AGI станет реальностью к 2026 году, а Сэм Альтман из OpenAI говорит о «достаточно близком будущем».

Google DeepMind – британская компания, специализирующаяся на разработке ИИ. Она известна своей работой над созданием систем ИИ, способных обучаться, решать сложные задачи и даже превосходить людей в определенных областях. В 2014 году Google приобрел DeepMind около $500 млн. После этого компания стала частью холдинга Alphabet, но продолжает работать как отдельное подразделение по исследованиям ИИ.