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Закон Альтмана: стоимость ИИ за год упадет в 10 раз. От чего это может зависеть?

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

скільки коштує LLM /Getty Images

Как пример падения цены, Альтман приводит стоимость токена большой языковой модели (LLM), которая с начала 2023-го до середины 2024-го снизилась в 150 раз Фото Getty Images

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Стоимость искусственного интеллекта будет стремительно падать, считает Сэм Альтман, руководитель Open AI, создавший ChatGPT. На чем основывается его прогноз и сбудется ли он?

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Закон Мура более полувека меняет мир, удваивая мощность чипов каждые 18 месяцев. Сэм Альтман, руководитель OpenAI, предложил свою теорию: стоимость искусственного интеллекта будет падать в 10 раз каждые 12 месяцев. «Это гораздо более быстрое развитие, чем в законе Мура», – написал он в феврале в своем блоге.

Что именно имел в виду Альтман, до конца непонятно. Точно не стоимость месячной подписки на ChatGPT, которая такими темпами за год упадет с $20 до $2, а за два года – до $0,2.

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