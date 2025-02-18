Закон Альтмана: стоимость ИИ за год упадет в 10 раз. От чего это может зависеть?

Стоимость искусственного интеллекта будет стремительно падать, считает Сэм Альтман, руководитель Open AI, создавший ChatGPT. На чем основывается его прогноз и сбудется ли он?

Закон Мура более полувека меняет мир, удваивая мощность чипов каждые 18 месяцев. Сэм Альтман, руководитель OpenAI, предложил свою теорию: стоимость искусственного интеллекта будет падать в 10 раз каждые 12 месяцев. «Это гораздо более быстрое развитие, чем в законе Мура», – написал он в феврале в своем блоге.

Что именно имел в виду Альтман, до конца непонятно. Точно не стоимость месячной подписки на ChatGPT, которая такими темпами за год упадет с $20 до $2, а за два года – до $0,2.